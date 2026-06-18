Секрет сочних котлет без зайвого жиру: що додати у фарш і як правильно смажити
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Один простий продукт зробить котлети соковитими
Іноді після котлет на тарілці залишається калюжка олії, а в роті довгий час тримається важкий жирний присмак. Причина не завжди в якості м'яса або кількості олії, на якій готувалася страва.
Про прості способи вирішення цієї проблеми розповіли польські кулінарні експерти на порталі Pysznosci.
На жирність котлет найбільше впливає склад фаршу і температура жиру на пательні. Коли м'ясний сік при смаженні витікає з котлети, всередині утворюються мікропорожнечі, які заповнює олія. Чим більше соку "тікає", тим більше жиру вбирає котлета натомість.
Друга причина — занадто холодна олія. Якщо викласти котлети на пательню, де жир ще не розігрівся до потрібної температури, панірування не встигає швидко взятися скоринкою, і олія миттєво проникає всередину, перш ніж котлета встигає "закритися".
Що додати в котлети, щоб вони не були жирними
Один із найпростіших способів зробити котлети менш жирними — додати у фарш трохи тертої картоплі. Крохмаль, що міститься в картоплі, зв'язує воду всередині котлети й утримує м'ясний сік. У результаті всередині котлети залишається менше вільного простору, і вона вбирає менше олії з пательні, залишаючись при цьому сочною.
Як смажити котлети правильно
Не менш важливий момент — не поспішати викладати котлети на пательню. Жир повинен розігрітися до 160–180 градусів. Перевірити це без термометра легко: опустіть в олію дерев'яну ложку — якщо навколо неї одразу з'являється багато дрібних бульбашок, температура підходяща.
Якщо ж викласти котлети в недогріту олію, вона миттєво вбереться всередину, і ніяка картопля у фарші вже не допоможе.