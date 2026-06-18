Секрет сочних котлет без зайвого жиру: що додати у фарш і як правильно смажити

Один простий продукт зробить котлети соковитими

Іноді після котлет на тарілці залишається калюжка олії, а в роті довгий час тримається важкий жирний присмак. Причина не завжди в якості м'яса або кількості олії, на якій готувалася страва.

Про прості способи вирішення цієї проблеми розповіли польські кулінарні експерти на порталі Pysznosci.

На жирність котлет найбільше впливає склад фаршу і температура жиру на пательні. Коли м'ясний сік при смаженні витікає з котлети, всередині утворюються мікропорожнечі, які заповнює олія. Чим більше соку "тікає", тим більше жиру вбирає котлета натомість.

Друга причина — занадто холодна олія. Якщо викласти котлети на пательню, де жир ще не розігрівся до потрібної температури, панірування не встигає швидко взятися скоринкою, і олія миттєво проникає всередину, перш ніж котлета встигає "закритися".

Що додати в котлети, щоб вони не були жирними

Один із найпростіших способів зробити котлети менш жирними — додати у фарш трохи тертої картоплі. Крохмаль, що міститься в картоплі, зв'язує воду всередині котлети й утримує м'ясний сік. У результаті всередині котлети залишається менше вільного простору, і вона вбирає менше олії з пательні, залишаючись при цьому сочною.

Пишні та соковиті котлети. Фото: Meta.ua

Як смажити котлети правильно

Не менш важливий момент — не поспішати викладати котлети на пательню. Жир повинен розігрітися до 160–180 градусів. Перевірити це без термометра легко: опустіть в олію дерев'яну ложку — якщо навколо неї одразу з'являється багато дрібних бульбашок, температура підходяща.

Якщо ж викласти котлети в недогріту олію, вона миттєво вбереться всередину, і ніяка картопля у фарші вже не допоможе.