Забудьте про дзижчання вночі: ця рослина допоможе відлякати комарів

Літні вечори часто асоціюються з відкритими вікнами, свіжим повітрям і відпочинком після спекотного дня.

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Однак разом із прохолодою у дім нерідко потрапляють небажані гості — комарі. Їхнє дзижчання заважає спати, а укуси можуть спричиняти свербіж і подразнення шкіри. Саме тому багато людей шукають прості способи захистити оселю без використання великої кількості хімічних засобів. Одним із популярних природних методів боротьби з комахами є рослини з насиченим ароматом. Їх часто вирощують на підвіконнях, балконах або біля входу в будинок, адже деякі запахи можуть впливати на поведінку комарів і робити приміщення менш привабливим для них. Про це повідомляють на порталі "Planeta.pl".

Яку рослину поставити біля вікна від комарів

Одним із найвідоміших природних засобів вважається м’ята. Її свіжий, виражений аромат приємний для людини, але може відлякувати комах. Горщик із м’ятою на підвіконні біля відкритого вікна часто використовують як додатковий спосіб зменшити кількість комарів у приміщенні.

Щоб посилити аромат, перед сном можна злегка розтерти кілька листочків м’яти пальцями та залишити їх біля вікна або біля ліжка. Ефірні олії, які містяться в рослині, поступово виділяються у повітря та створюють характерний запах.

Водночас фахівці наголошують: м’ята не є повноцінною заміною спеціальним засобам від комах. Її ефект може відрізнятися залежно від кількості рослин, розміру приміщення та активності комарів. Однак як додатковий природний метод такий спосіб залишається популярним завдяки простоті та безпечності.

Які ще рослини можуть відлякувати комарів

Окрім м’яти, у народі часто використовують інші рослини з яскравим ароматом. Їх висаджують у горщиках або на клумбах біля будинку, щоб створити природний бар’єр для комах.

Серед таких рослин найчастіше називають:

лаванду — її насичений аромат подобається багатьом людям, але може бути неприємним для комарів;

котячу м’яту — рослину з сильним запахом, яку часто вирощують у садах;

базилік — не лише корисну зелень для кухні, а й ароматну рослину для підвіконня;

герань — декоративну квітку, яку традиційно використовують для захисту оселі від комах;

лимонний евкаліпт і цимбопогон — рослини з ефірними оліями, які часто входять до складу природних репелентів.

Як ще зменшити кількість комарів у будинку

Навіть найароматніші рослини не завжди можуть повністю захистити приміщення, тому важливо поєднувати кілька методів. Перед сном рекомендують закривати вікна сітками, не залишати відкритими джерела світла біля входу в оселю та регулярно прибирати місця, де може накопичуватися вода.

Особливу увагу варто приділити вазонам, піддонам і ємностям біля будинку, адже навіть невелика кількість стоячої води може стати місцем розмноження комарів.

Природні способи боротьби з комахами не гарантують абсолютного захисту, але допомагають зробити перебування вдома комфортнішим. А ароматні рослини на підвіконні можуть стати не лише корисним доповненням у боротьбі з комарами, а й приємною прикрасою літнього інтер’єру.