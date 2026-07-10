Цибуля більше не змусить плакати: прості хитрощі під час нарізання

Нарізання цибулі часто стає одним із найбільш неприємних етапів приготування їжі.

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Щойно ніж торкається овоча, очі починають пекти, з'являються сльози, а звичайна кухонна робота перетворюється на випробування. Однак уникнути сильного дискомфорту можна, якщо правильно підготувати цибулю та скористатися кількома простими кулінарними хитрощами. Про це йдеться на порталі "Southern Living".

Причина сльозотечі криється у природному захисному механізмі рослини. Коли клітини цибулі пошкоджуються під час нарізання, у повітря виділяються сірчані сполуки. Потрапляючи на слизову оболонку очей, вони викликають подразнення, легке печіння та змушують організм реагувати появою сліз.

Повністю позбутися цього ефекту неможливо, однак його можна значно зменшити. Експерти радять звернути увагу на кілька простих дій, які допомагають зробити процес нарізання цибулі комфортнішим.

Як підготувати цибулю перед нарізанням

Один із найпростіших способів — охолодити цибулю перед приготуванням. Для цього її можна покласти на 15 хвилин у холодильник або приблизно на 5 хвилин у морозильну камеру. Низька температура уповільнює хімічні процеси всередині овоча, тому кількість подразнювальних речовин, які потрапляють у повітря, зменшується.

Не менш важливим є стан ножа. Тупе лезо не розрізає клітини цибулі, а більше їх розчавлює, через що виділяється більше речовин, які подразнюють очі. Гострий ніж дозволяє зробити акуратні зрізи та зменшити кількість випарів.

Перед початком роботи також варто подбати про стійкість дошки. Якщо вона ковзає по поверхні столу, під неї можна покласти вологий паперовий рушник. Це зробить нарізання безпечнішим і допоможе краще контролювати рухи ножа.

Простi способи нарізати цибулю без сліз

Щоб зменшити подразнення очей, під час роботи можна використовувати кілька додаткових прийомів.

Забезпечити вентиляцію. Увімкнена витяжка, відкрите вікно або невеликий вентилятор допоможуть швидше відвести цибулеві випари від обличчя.

Дихати ротом. Такий спосіб може зменшити потрапляння подразнювальних речовин через носові ходи, які пов'язані з відчуттям печіння.

Не зрізати корінь одразу. Саме в нижній частині цибулини міститься більша концентрація сірчаних сполук. Якщо залишити корінець до кінця нарізання, можна зменшити кількість речовин, що виділяються.

Поставити поруч вологий рушник. Мокра серветка біля обробної дошки частково поглинає випари та допомагає зменшити їх поширення по кухні.

Використовувати захисні окуляри. Для тих, хто особливо чутливий до цибулевих випарів, можуть допомогти щільні кухонні або навіть плавальні окуляри. Вони створюють бар'єр між очима та подразнювальними речовинами.

Скористатися кухонною технікою. Якщо потрібно подрібнити велику кількість цибулі, зручним рішенням стане закритий кухонний комбайн або блендер. Це дозволяє уникнути прямого контакту з випарами.

Що робити, якщо очі вже почали сльозитися

Якщо уникнути подразнення не вдалося, неприємні відчуття можна швидко зменшити. Допомогти може короткочасне перебування біля відкритої морозильної камери або іншого джерела холодного повітря — це сприяє зменшенню печіння.

Також можна промити очі чистою прохолодною водою, щоб видалити залишки подразнювальних речовин. Полегшити стан допоможе і холодний вологий компрес, який потрібно прикласти до закритих повік на кілька хвилин.

Для людей із чутливими очима можуть стати у пригоді звичайні зволожувальні краплі, які допомагають відновити комфорт слизової оболонки.

Знання кількох простих кухонних прийомів дозволяє значно полегшити процес приготування страв із цибулею. Правильна підготовка овоча, гострий ніж і хороша вентиляція допоможуть зменшити сльози та зробити роботу на кухні набагато приємнішою.