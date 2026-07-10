Лук больше не заставит плакать: простые уловки во время нарезания

Нарезка лука часто становится одним из самых неприятных этапов приготовления пищи.

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Как только нож касается овоща, глаза начинают печь, появляются слезы, а обычная кухонная работа превращается в испытания. Однако избежать сильного дискомфорта можно, если правильно подготовить лук и воспользоваться несколькими простыми кулинарными уловками. Об этом говорится на портале "Southern Living".

Причина слезотечения кроется в природном защитном механизме растения. Когда клетки лука повреждаются при нарезании, в атмосферу выделяются серные соединения. Попадая на слизистую глаз, они вызывают раздражение, легкое жжение и заставляют организм реагировать появлением слез.

Полностью избавиться от этого эффекта невозможно, однако его можно значительно уменьшить. Эксперты советуют обратить внимание на несколько простых действий, помогающих сделать процесс нарезки лука более комфортным.

Как подготовить лук перед нарезкой

Один из самых простых способов – охладить лук перед приготовлением. Для этого его можно положить на 15 минут в холодильник или примерно на 5 минут в морозильную камеру. Низкая температура замедляет химические процессы внутри овоща, поэтому количество попадающих в воздух раздражающих веществ уменьшается.

Не менее важно состояние ножа. Тупое лезвие не разрезает клетки лука, а больше их раздавливает, из-за чего выделяется больше веществ, раздражающих глаза. Острый нож позволяет сделать аккуратные срезы и уменьшить количество испарений.

Перед началом работы также следует позаботиться об устойчивости доски. Если она скользит по поверхности стола, под нее можно положить влажное бумажное полотенце. Это сделает нарезку более безопасным и поможет лучше контролировать движения ножа.

Простые способы нарезать лук без слез

Чтобы уменьшить раздражение глаз, можно использовать несколько дополнительных приемов.

Обеспечить вентиляцию. Включена вытяжка, открытое окно или небольшой вентилятор помогут быстрее удалить луковые испарения от лица.

Дышать ртом. Такой способ может уменьшить попадание раздражающих веществ через носовые ходы, связанные с ощущением жжения.

Не срезайте корни сразу. Именно в нижней части луковицы содержится большая концентрация серных соединений. Если оставить корешок до конца нарезки, можно уменьшить количество выделяемых веществ.

Поставить рядом влажное полотенце. Мокрая салфетка у разделочной доски частично поглощает испарения и помогает уменьшить их распространение по кухне.

Использовать защитные очки. Для тех, кто особенно чувствителен к луковым испарениям, могут помочь плотные кухонные или даже плавательные очки. Они создают барьер между глазами и раздражающими веществами.

Воспользоваться кухонной техникой. Если нужно измельчить большое количество лука, удобным решением станет закрытый кухонный комбайн или блендер. Это позволяет избежать прямого контакта с испарениями.

Что делать, если глаза уже начали слезиться

Если избежать раздражения не удалось, неприятные ощущения можно быстро убавить. Помочь может кратковременное пребывание у открытой морозильной камеры или другого источника холодного воздуха – это способствует уменьшению жжения.

Можно также промыть глаза чистой прохладной водой, чтобы удалить остатки раздражающих веществ. Облегчить состояние поможет и холодный влажный компресс, который нужно приложить к закрытым векам на несколько минут.

Для людей с чувствительными глазами могут пригодиться обычные увлажняющие капли, которые помогают восстановить комфорт слизистой.

Знание нескольких простых кухонных приёмов позволяет значительно облегчить процесс приготовления блюд с луком. Правильная подготовка овоща, острый нож и хорошая вентиляция помогут уменьшить слезы и сделать работу на кухне гораздо более приятной.