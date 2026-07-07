Українці штурмують "АТБ" через фігурки драконів у цукерках: вигадали "схеми" та перепродають (фото)

Іграшки перепродують за реальні гроші

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Українців охопила "драконяча лихоманка". Люди різного віку буквально полюють у магазинах за колекційними іграшками, які трапляються у популярних солодощах.

Про це повідомляють користувачі Threads. Мова про натуральні цукерки Bob Snail (Равлик Боб). Нещодавно компанія-виробник випустила нову колекцію солодощів із сюрприз-боксами за мотивами мультфільму "Як приручити дракона", і тепер за фігурками почалося справжнє "полювання".

Під роздачу, зокрема, потрапили супермаркети мережі "АТБ", де покупці буквально "вираховують" потрібну фігурку на контрольних вагах. Для цього коробочка сюрприз зважується прямо в залі, а отриманий результат порівнюється із замірами інших покупців у мережі. Це дозволяє суттєво підвищити шанс на здобуття саме тієї іграшки, якої не вистачає для колекції.

Наприклад, коробочка з персонажем Астрід, за підрахунками однієї з покупниць, важить 44 грами.

"Нове колекційне поповнення в сім’ї дракончиків. Купила в "АТБ" коробочку-сюрприз "Равлик Боб" вагою 44 г, і з такою вагою мені попалася Астрід", — розповідає покупниця.

Вага коробочок з рідкісними персонажами, за підрахунками покупців, може бути вищою.

"​І це правда! Купила в АТБ коробочки-сюрпризи "Равлик Боб" вагою 64 г, а там на мене чекав дракончик — Чорна Блискавка Беззубик", — продовжила колекціонер.

Деякі фігурки виявляються особливо рідкісними і за них готові віддавати реальні гроші на сайтах з оголошеннями. Їхня вартість може варіюватися від кількох десятків до кількох сотень гривень.

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