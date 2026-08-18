Перевірки посилять? В МОН розповіли про контроль за студентами призовного віку

Категорія 25+ у вишах під пильною увагою, зокрема Державної служби якості

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Міністерство освіти і науки України (МОН) посилюватиме контроль за навчанням студентів віком понад 25 років, аби вступ до університетів не використовували як спосіб уникнення служби у ЗСУ. Водночас наразі не фіксується аномального зростання кількості таких абітурієнтів.

Про це міністр освіти та науки Андрій Бутенко розповів "Телеграфу" у рамках проведення освітньої конференції МОН "Серпнева-2026".

За його словами, впродовж останнього місяця ніяких відрахувань студентів не відбувалося, адже освітній якраз зараз починається.

"Зараз відбувається вступна кампанія і ми не бачимо якогось наданомального спалаху (студентів – ред.) 25+. Чи є там особи, які подалися на здобуття бакалаврського чи магістерського рівня, чи доктора філософії у 25+? Так, є", – сказав посадовець.

Водночас всі вони склали НМТ, мають відповідний критерій до вступу і роблять це в межах чинного законодавства, додав Бутенко.

Андрій Бутенко. Фото: Вікіпедія

"Для нас важливо, щоб це не було дійсно місцем відсиджування чи переховування від служби у Збройних силах. Тому що з цим дійсно є проблема, коли використовуються законні права з іншою метою. Мета перебування особи в університеті – навчатися", – зауважив він.

Глава МОН наголосив, що буде посилюватися контроль, щоб це було реальне навчання. Наразі з тим також працює Державна служба якості, яка має відповідні завдання.

Нагадаємо, у Львівській області виші передають дані про відрахованих студентів до ТЦК. До цього стало відомо, що така практика існує на Волині.