Цього касири в "АТБ" не можуть робити: що вважається грубим порушенням проти покупця

Спірні ситуації допоможе вирішити адміністрація

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Відсутність дрібних грошей у касі "АТБ" – не проблема покупця. Співробітники не мають права самостійно округляти суму на користь магазину.

Це у коментарі "Телеграфу" пояснив співробітник підтримки "АТБ". Він запевнив, що автоматичне округлення копійок відбувається на рівні касової системи. Самостійно касир не може змінити суму чека на користь магазину (наприклад, замість 50 копійок здачі їх списати), якщо у нього "немає дріб'язку в касі".

"Сума округлюється автоматично, але якщо вказано, що там має бути ще 50 коп. касир самостійно їх округлити до цілого числа на користь магазину не може. Якщо вам неправильно видали здачу, рекомендуємо звернутися до адміністрації магазину", — зазначив співробітник підтримки.

Висновок: округлення "нерівних" сум може проводити лише каса. Якщо ж система вбила в чек, що касир повинен видати здачу з копійками, їхня невидача вважатиметься порушенням.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українка поскаржилася, що купила в "АТБ" нагетси неналежної якості.