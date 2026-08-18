Одразу два доктори наук стали новими народними депутатами: що про них відомо

Вони мають досвід викладання, наукової роботи та участі у державних проєктах

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У Верховній Раді з’явилися двоє нових народних депутатів від "Слуги народу". Присягу під час пленарного засідання 18 серпня склали доктор технічних наук Богдан Моркляник та докторка юридичних наук Вікторія Рєзнікова.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко. "Телеграф" розкаже біографію нових "слуг".

Богдан Моркляник

Богдан Моркляник/ Фото: naqa.gov.ua

Український громадський діяч, доктор технічних наук, професор кафедри опору матеріалів та будівельної механіки у Львівській політехніці. Заступник голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (з 2018 року). З березня 2022 року мобілізований до лав ЗСУ. Йому 51 рік, одружений, має сина.

Богдан Моркляник складає присягу/ Фото: нардеп Ярослав Железняк

До цього очолював Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій (2018-2019 рр.), був радником Першого віцепрем'єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва (2016-2019 рр.), проректором НУ "Львівська політехніка".

Має чисельні наукові праці, державні та регіональні нагороди, зокрема почесний знак Головнокомандувача ЗСУ "Срібний хрест", грамоти ВР "За заслуги перед українським народом тощо.

Вікторія Рєзнікова

Вікторія Рєзнікова/ Фото: economic.law.knu.ua

Докторка юридичних наук, професорка, член-кореспондент НАПрН України. Вік — 47 років.

Має тривалий педагогічний стаж, зокрема у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка — 16 років. З 2024 року вона обіймає там посаду завідувачки кафедри економічного права та економічного судочинства, проте на цій посаді фактично з 2019 року, адже кафедра раніше мала іншу назву. Має понад дві сотні наукових робіт.

Вікторія Рєзнікова складає присягу/ Фото: нардеп Ярослав Железняк

З 2021 року увійшла до Науково-консультативної ради про Голови Верховної Ради. Неодноразово брала участь в законотворчості, зокрема залучалась до опрацювання законопроєкту про вдосконалення цивільного законодавства в 2019 році та була у складі групи, що розробляла пропозиції змін до НПА щодо залучення інвестицій в сучасні високі технології в 2022 році.

Також має чимало нагород, зокрема нагрудний знак Вищого господарського суду "За служіння закону" та орден "За заслуги" 3 ступені за рішенням виконкому Союзу юристів України.

Разом з ними фракція партії "Слуга народу" нараховуватиме 228 депутатів. Для того аби зберегти монобільшість потрібно зібрати мінімум 226 голосів, і хоча така технічна можливість є, здебільшого отримати таку кількість голосів, щоб однопартійно провести рішення не вдається. Нові обранці замінили у парламенті Дениса Маслова (призначеного міністром юстиції) та Віталія Безгіна (призначеного очільником Міністерства у справах громад, територій та ВПО), які раніше склали свої мандати.

Раніше "Телеграф" розповідав, що після візиту Володимира Зеленського до Сербії, в Косово зняли український прапор. Причина — політична.