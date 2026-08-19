Мулясте дно та "правило 7 вудок": блогер розповів, як точно виманити коропа
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Рибалка радить звертати особливу увагу на дно
Для хорошого улову важливо не лише правильно приготувати прикормку, а й знайти вдале місце. Рибалка розповів, де саме варто шукати коропа у водоймі.
За словами блогера, ведучого, гумориста і рибалки Руслана Цвіркуна, риба часто тримається біля глиняних обривів, похилених дерев і підводних джерел. Детальніше про це написав "Телеграф".
Більш подробиць у матеріалі: "Витрачаю 80 гривень і ловлю більше": як і на що ловити найпопулярнішу рибу українських водойм".
Особливу увагу варто приділити місцям із джерелами під водою. Як пояснює рибалка, короп може припливати туди, щоб очистити зябра.
Важливе значення має і дно водойми. На мулистих ділянках ловити коропа може бути складніше, адже наживка здатна занурюватися в ґрунт і ставати непомітною для риби. Тому Цвіркун радить шукати твердіші ділянки, де насадка залишатиметься добре помітною.
Для такого лову він рекомендує використовувати коропове вудилище з жорстким бланком та фідер.
Є у рибалки й власне "правило семи вудок". Це радше рибальська прикмета: вирушаючи на водойму, він радить брати із собою сім різних вудилищ, щоб мати можливість пристосуватися до різних умов.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, на яку наживку короп найкраще клюватиме.