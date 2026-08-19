Рус

Мулясте дно та "правило 7 вудок": блогер розповів, як точно виманити коропа

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Де може ховатись короп
Де може ховатись короп. Фото Колаж "Телеграфу"

Рибалка радить звертати особливу увагу на дно

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Google

Для хорошого улову важливо не лише правильно приготувати прикормку, а й знайти вдале місце. Рибалка розповів, де саме варто шукати коропа у водоймі.

За словами блогера, ведучого, гумориста і рибалки Руслана Цвіркуна, риба часто тримається біля глиняних обривів, похилених дерев і підводних джерел. Детальніше про це написав "Телеграф".

Більш подробиць у матеріалі: "Витрачаю 80 гривень і ловлю більше": як і на що ловити найпопулярнішу рибу українських водойм".

Особливу увагу варто приділити місцям із джерелами під водою. Як пояснює рибалка, короп може припливати туди, щоб очистити зябра.

Важливе значення має і дно водойми. На мулистих ділянках ловити коропа може бути складніше, адже наживка здатна занурюватися в ґрунт і ставати непомітною для риби. Тому Цвіркун радить шукати твердіші ділянки, де насадка залишатиметься добре помітною.

Рибалка назвав перспективні місця для лову коропа
Де шукати коропа. Фото: згенероване ШІ, "Телеграф"

Для такого лову він рекомендує використовувати коропове вудилище з жорстким бланком та фідер.

Є у рибалки й власне "правило семи вудок". Це радше рибальська прикмета: вирушаючи на водойму, він радить брати із собою сім різних вудилищ, щоб мати можливість пристосуватися до різних умов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, на яку наживку короп найкраще клюватиме.

Теги:
#Риба #Короп #Рибалка