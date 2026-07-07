Украинцы штурмуют "АТБ" из-за фигурок драконов в конфетах: придумали "схемы" и перепродают (фото)
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Игрушки перепродают за реальные деньги
Украинцев охватила "драконья лихорадка". Люди всех возрастов буквально охотятся в магазинах за коллекционными игрушками, которые попадаются в популярных сладостях.
Об этом сообщают пользователи Threads. Речь о натуральных конфетах Bob Snail (Равлик Боб). Недавно компания-производитель выпустила новую коллекцию сладостей с сюрприз-боксами по мотивам мультфильма "Как приручить дракона", и теперь за фигурками началась настоящая "охота".
Под раздачу, в частности, попали супермаркеты сети "АТБ", где покупатели буквально "вычисляют" нужную фигурку на контрольных весах. Для этого коробочка-сюрприз взвешивается прямо в зале, а полученный результат сравнивается с замерами других покупателей в сети. Это позволяет существенно повысить шанс на получение именно той игрушки, которой не хватает для коллекции.
Например, коробочка с персонажем Астрид, по подсчетам одной из покупательниц, весит 44 грамма.
"Новое коллекционное пополнение в семье дракончиков. Купила в "АТБ" коробочку-сюрприз "Улитка Боб" весом 44 г, и с таким весом мне попалась Астрид", — рассказывает покупательница.
Вес коробочек с редкими персонажами, по подсчетам покупателей, может быть выше.
"И это правда! Купила у АТБ коробочки-сюрпризы "Улитка Боб" весом 64 г, а там меня ждал дракончик — Черная Молния Беззубик", — продолжила коллекционер.
Некоторые фигурки оказываются особо редкими и за них готовы отдавать реальные деньги на сайтах с объявлениями. А их стоимость может варьироваться от нескольких десятков до нескольких сотен гривен.
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