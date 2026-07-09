Психологія бідності: розкрито секрет, чому старшому поколінню важко витрачати гроші на себе

У багатьох розвинулася підвищена тривожність за свої заощадження

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У старшого покоління людей в нашій країні сформувалися складні стосунки з грошима. Багатьом із них важко розлучатися зі своїми "кровними", коли йдеться про власний комфорт, навіть за наявності фінансової спроможності.

Психолог, психотерапевт, член Європейської асоціації транзактного аналізу (EATA) Сергій Твардієвич в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів, чому так відбувається. На його думку, насамперед це пов’язано з психологією бідності та досвідом знецінення грошей.

"Перше зумовлено тим, що людина не жила в достатку переважну більшість свого життя. І наявність заощаджень у подушці або під матрацом — це, знаєте, гроші на чорний день. Подушка безпеки її ще називають. Це викликано підвищеною тривожністю.

А досвід знецінення грошей призводить до того, що люди зберігають ці гроші у валюті ", — зазначив Твардієвич під час бесіди з кореспондентом.

Раніше "Телеграф" розповідав, у чому полягає унікальна перевага людей, які народилися у 45-65-х роках минулого століття.