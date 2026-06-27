Народжені у 1950–70-х роках руйнують головний стереотип: психолог назвав їхню приховану силу

Люди похилого віку мають значний потенціал

Поширені стереотипи про сучасних пенсіонерів не відповідають дійсності і дедалі частіше спростовуються реальним життям. Літні люди демонструють високу гнучкість, спроможність до навчання та готовність сприймати виклики сьогодення.

Про це розповів психолог, психотерапевт, член EATA (Європейська асоціація транзакційного аналізу) Сергій Твардієвич у розмові з "Телеграфом".

Головна помилка суспільства щодо літніх людей

За його словами, найпоширенішим упередженням у суспільстві є думка, нібито сучасні пенсіонери не здатні повноцінно адаптуватися до динамічного темпу життя. Проте з погляду психології цей стереотип є абсолютно хибним.

"Найпоширеніший стереотип, що сучасні пенсіонери не можуть адаптуватися до сучасного життя. Вони можуть адаптуватися, вони можуть розвиватися, вони можуть інтегруватися у сучасні технології і так далі. Це можливо за умов сприятливого середовища у житті", — зазначив фахівець.

Головна помилка суспільства щодо літніх людей

Експерт наголошує, що люди похилого віку мають значний потенціал для розвитку та інтеграції в сучасний інформаційний простір. Вони можуть успішно опановувати новітні технології, цифрові сервіси та активно взаємодіяти з сучасним світом. Утім, для повної реалізації цього потенціалу та успішної соціалізації вкрай важливою є наявність сприятливого та підтримуючого середовища навколо них.

Раніше "Телеграф" писав, чому літні люди ніколи не скаржаться на життя.