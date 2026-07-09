Психология бедности: раскрыт секрет, почему старшему поколению тяжело тратить деньги на себя

У многих развилась повышенная тревожность за свои сбережения

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У старшего поколения людей в нашей стране сформировались сложные отношения с деньгами. Многим из них тяжело расставаться со своими "кровными", когда речь идет о собственном комфорте, даже при наличии финансовой возможности.

Психолог, психотерапевт, член Европейской ассоциации транзактного анализа (EATA) Сергей Твардиевич в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал о том, почему так происходит. По его мнению, в первую очередь это связано с психологией бедности и опытом обесценивания денег.

"Первое обусловлено тем, что человек не жил в достатке подавляющее большинство своей жизни. И наличие сбережений в подушке или под матрасом — это, знаете ли, деньги на черный день. Подушка безопасности ее еще называют. Это вызвано повышенной тревожностью.

А опыт обесценивания денег приводит к тому, что люди хранят эти деньги в валюте", — отметил Твардиевич во время беседы с корреспондентом.

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