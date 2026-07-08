Чому в "АТБ" не працюють усі каси одночасно: співробітниця розкрила таємницю
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До обов'язків співробітників входить не лише відпуск товару
Багато українців, роблячи покупки в супермаркетах "АТБ", хоч раз ставили собі питання — чому з усіх кас часто працює лише якась їхня частина. Однак насправді цьому є прості логічні пояснення.
Про них розповіла користувачка форуму Reddit, яка представилася співробітницею мережі. За її словами, ці причини виглядають так:
- Графік роботи — за кожним співробітником закріплено свою касу, а графіки у всіх різні (хтось працює з 8 до 20, а хтось з 10 до 22).
- Поєднання обов’язків — касири не просто стоять на касі — вони також залучені до роботи в залі (викладка товару, переоцінка тощо). Коли касир йде до зали, касове місце пустує.
- Природні технічні перерви — кожному співробітнику об’єктивно потрібен час на обідню перерву та особисті потреби (туалет).
"Ще буває, коли хтось захворів, і нема кому замінити. Нам теж великі черги не довподоби", — пояснила співробітниця.
Раніше "Телеграф" розповідав про геніальний трюк, щоб уникнути переплат до "АТБ". Простим та дієвим способом поділилася українка.