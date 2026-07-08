Почему в "АТБ" не работают все кассы одновременно: сотрудница раскрыла тайну

В обязанности сотрудников входит не только отпуск товара

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Многие украинцы, делая покупки в супермаркетах "АТБ", хоть раз задавали себе вопрос — почему из всех касс часто работает только какая-то их часть. Однако на самом деле этому есть простые логические объяснения.

О них рассказала пользовательница форума Reddit, которая представилась сотрудницей сети. По её словам, эти причины выглядят следующим образом:

График работы — за каждым сотрудником закреплена своя касса, а графики у всех разные (кто-то работает с 8 до 20, а кто-то с 10 до 22).

— за каждым сотрудником закреплена своя касса, а графики у всех разные (кто-то работает с 8 до 20, а кто-то с 10 до 22). Совмещение обязанностей — кассиры не просто стоят на кассе — они также задействованы на работе в зале (выкладка товара, переоценка и т.д.). Когда кассир уходит в зал, кассовое место пустует.

— кассиры не просто стоят на кассе — они также задействованы на работе в зале (выкладка товара, переоценка и т.д.). Когда кассир уходит в зал, кассовое место пустует. Естественные технические перерывы — каждому сотруднику объективно нужно время на обеденный перерыв и личные нужды (туалет).

"Еще бывает, когда кто-то заболел, и некому заменить. Нам тоже большие очереди не по душе", — объяснила сотрудница.

Почему в АТБ работают не все кассы одновременно

Ранее "Телеграф" рассказывал о гениальном трюке, чтобы избежать переплат в "АТБ". Простым и действенным способом поделилась украинка.