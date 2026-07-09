Гороскоп на 10 липня: Ракам — відпочинок, Скорпіонам — приємний сюрприз

Зірки будуть прихильні до деяких знаків

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Завтрашній день може принести несподівані ідеї, важливі розмови та невеликі зміни, які можуть вплинути на подальші плани, повідомляє "Телеграф".

Овен (21 березня — 19 квітня)

Завтра вам захочеться діяти швидше за оточуючих, проте поспіх може призвести до зайвих помилок. Розставте пріоритети та зосередьтеся на одному важливому завданні. Увечері можлива приємна новина від близької людини.

Телець (20 квітня — 20 травня)

День подарує можливість зміцнити свій фінансовий стан або знайти спосіб скоротити непотрібні витрати. Не відмовляйтеся від корисної поради, навіть якщо спочатку вона видасться недоречною. Після обіду з’явиться привід порадувати себе.

Близнюки (21 травня — 20 червня)

Завтра ви опинитеся у центрі цікавих подій. Нове знайомство чи несподівана пропозиція може змінити плани на найближчі дні. Говоріть відкрито, але не поспішайте ділитися особистими секретами.

Рак (21 червня — 22 липня)

Вам вдасться відновити душевну рівновагу та спокійно розібратися у ситуації, яка довго викликала переживання. День підходить для щирих розмов та примирення. Увечері краще відмовитися від метушні та присвятити час відпочинку.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Ваші ідеї можуть привернути увагу впливової людини. Не бійтеся проявляти ініціативу та розповідати про свої плани. При цьому зірки радять не давати обіцянок, якщо ви не впевнені, що ви зможете їх виконати.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Завтра обставини вимагатимуть гнучкості. Звичний план може несподівано змінитись, проте новий варіант виявиться навіть вдалим. У другій половині дня з’явиться можливість завершити справу, яка давно забирала ваші сили.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

День допоможе вам визначитися з бажаннями та відмовитися від того, що більше не приносить радості. Не виключена важлива розмова про майбутнє. У фінансових питаннях краще уникати емоційних рішень та великих незапланованих покупок.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Завтра ви зможете дізнатися інформацію, яка багато чого прояснить. Не робіть поспішних висновків і спершу перевірте всі факти. В особистому житті можливий приємний сюрприз чи несподіване зізнання.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Вам захочеться нових вражень, тому навіть невелика зміна ситуації піде на користь. День сприятливий для поїздок, зустрічей та обговорення майбутніх проектів. Одна смілива ідея може відкрити вам цікаві перспективи.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Ваше терпіння нарешті дасть результат. Можливі хороші новини, пов’язані з роботою, грошима чи важливим документом. Не забувайте відзначати власні досягнення та не знецінюйте виконану роботу.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Завтра звична ситуація може розкритися з несподіваного боку. Вам доведеться швидко ухвалювати рішення, але інтуїція допоможе зробити правильний вибір. Увечері можлива зустріч, яка подарує натхнення.

Риби (19 лютого — 20 березня)

День принесе спокій та бажання зайнятися тим, що справді подобається. Творчі ідеї виявляться особливо вдалими, тому не відкладайте їхню реалізацію. Близька людина може звернутися до вас за підтримкою або порадою.

Астрологічні прогнози та прогнози Таро виходять на "Телеграфі" у рамках редакційної політики.