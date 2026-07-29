Подорожчання проїзду, води та нові правила для ФОПів: що зміниться з 1 серпня в Україні

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В Україні вже з 1 серпня очікується подорожчання проїзду в Києві, збільшення тарифів на водопостачання, зміна підходів до надання житла ВПО та інший підхід до обліку в ТЦК. Загалом нововведення вплинуть на мільйони українців і можуть суттєво "вдарити" по гаманцю громадян.

"Телеграф" розповість про основні зміни, які очікуються в Україні в останньому місяці літа.

Новий потяг з України до Німеччини

З 1 серпня для українців запускають новий нічний залізничний маршрут до Німеччини. Поїзд курсуватиме між Перемишлем і Франкфуртом-на-Майні через Краків, Прагу та Дрезден. Квитки — від 15 євро (від 763 гривень).

Новий потяг до Німеччини. Інфографіка Укрзалізниця

Подорожчання маршруток в Києві

Голова Асоціації перевізників Києва і Київської області Ігор Мойсеєнко повідомив, що, вслід за комунальним транспортом, з 1 серпня в Києві проїзд у маршрутках подорожчає до 25 гривень. Таке рішення пов’язане зі зростанням цін на пальне, дефіцитом водіїв і проблемами з бронюванням працівників. Перевізникам також бракує механіків та іншого технічного персоналу, через що частина автобусів просто не виходить на маршрути.

Торгівельний центр METRO в Запоріжжі призупиняє роботу

У пресслужбі компанії "METRO Україна" пояснили , що з 1 серпня гіпермаркет, розташований на Оріхівському шосе, 7-А, припиняє роботу до подальшого повідомлення. Рішення ухвалили через безпекову ситуацію в регіоні та регулярні вимушені зупинки під час повітряних тривог.

Зростання тарифу на передачу електроенергії

НКРЕКП встановила тариф на послуги "Укренерго" у розмірі 928,45 грн за МВт•год без ПДВ. Таким чином, з 1 серпня тариф на передачу електроенергії зросте на 25%. Для підприємств "зеленої" електрометалургії діятиме окремий тариф — 563,26 грн за МВт•год. Водночас, ці зміни не означають автоматичного подорожчання електроенергії для населення. Тариф сплачують постачальники та великі споживачі, а ціна для побутових споживачів залишається незмінною.

Нові ліміти, звітність та контроль для ФОПів

З серпня для ФОПів вводять нові ліміти, звітність та контроль:

З 14 серпня запроваджуються нові ліміти на перекази: 600 тис. грн для 1-ї групи та 3 млн грн для 2-ї і 3-ї.

Банки можуть обмежити кількість рахунків до трьох, якщо не буде пояснень щодо походження коштів.

ПДФО, військовий збір і ЄСВ потрібно подавати щокварталу з розбивкою по місяцях. До 10 серпня необхідно закрити звіт за II квартал 2026 року.

Зростання тарифів на воду в Ірпені, Києві та Львові

З 1 серпня тариф на воду в Ірпені зросте до 82,42 грн за куб. Для жителів Ірпінської громади подорожчають послуги централізованого водопостачання та водовідведення.

Нові тарифи становитимуть:

водопостачання — 35,56 грн за кубометр;

водовідведення — 46,86 грн за кубометр;

загальна вартість — 82,42 грн за кубометр.

До підвищення споживачі платили 56,88 грн. Отже, кожен використаний кубометр води коштуватиме на 25,54 грн більше. У міськраді пояснили рішення зростанням витрат на електроенергію, пальне, ремонт мереж, обладнання та зарплати працівників.

У Києві водоканал пропонував встановити тариф на рівні 88,90 грн за кубометр, однак столична влада затвердила нижчу вартість — 63,79 грн.

Збільшення тарифів на воду з 1 серпня. Інфографіка Новини.LIVE.

З 1 серпня вдвічі зросте тариф на воду також і у Львові. Загальна вартість послуг "Львівводоканалу" зміниться з 25,88 грн до 56,38 грн за кубометр.

Кошти Нацкешбеку згорять після 1 серпня

До 1 серпня українці мають витратити кошти з "Національного кешбеку", інакше вони повернуться до держбюджету.

Квиток на необмежену кількість пересадок у столичному транспорті

З 1 серпня в Києві запровадять квиток вартістю 60 грн, який дозволятиме необмежену кількість пересадок протягом 90 хвилин. Поїздки, придбані до 14 липня, діятимуть до 14 вересня. Після цього невикористаний залишок автоматично переведуть у грошовий еквівалент на транспортній картці.

17 річні юнаки повинні стати на облік в ТЦК

До кінця липня 17-річні українці можуть пройти обов'язкову постановку на військовий облік онлайн. Але з 1 серпня їм доведеться звертатися до ТЦК. Після успішної постановки на військовий облік у застосунку з'явиться "Резерв+ ID" зі статусом "Призовник".

Зміна даних про відстрочки та бронювання

Після 1 серпня 2026 року у військовозобов’язаних зміняться дані в електронному військово‑обліковому документі (е‑ВОД) – у когось відстрочка від мобілізації закінчиться, у когось буде продовжена. Роботодавцю потрібно відобразити ці зміни в списках персонального військового обліку: графа 9 – нова дата і час формування е‑ВОД; графа 13 – новий строк дії відстрочки (або її відсутність).

Зміни до Списків вносяться протягом 5 днів після отримання нової роздруківки е‑ВОД. Працівникам з відстрочкою варто вже перевірити чинність відстрочки і в разі, якщо сталися зміни, надати роботодавцю оновлену роздруківку е‑ВОД.

Жорсткіші правила отримання житлових ваучерів для ВПО

З 1 серпня 2026 року в Україні почнуть діяти нові правила отримання житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій.

Перша важлива зміна стосується державних іпотечних програм. Якщо людина або члени її сім'ї вже користувалися програмою "єОселя" чи отримували державну підтримку за іпотекою для ВПО, житловий ваучер вона отримати не зможе. При цьому не має значення, чи іпотека ще діє, чи вже погашена.

Друга зміна стосується реєстрації місця проживання. Право на ваучер можуть втратити особи, які після окупації задекларували місце проживання на тимчасово окупованій території.

Третя зміна полягає в тому, що держава перевірятиме не лише те житло, яке людина має зараз, а й те, яке було відчужене після 24 лютого 2022 року. Тобто продаж, дарування або інше припинення права власності на житло також може стати підставою для відмови. Крім того, відтепер враховуватиметься і житло, придбане в іпотеку, навіть якщо кредит ще не погашений.

Фактично держава звужує коло осіб, які зможуть претендувати на житловий ваучер. Якщо раніше право на допомогу визначалося переважно на підставі того, яке майно людина має на момент звернення, то тепер аналізуватиметься також її майнова історія після початку повномасштабного вторгнення та участь у державних житлових програмах.

Зміна правил зарахування стажу

З 2 серпня до страхового стажу для визначення права на пенсію зможуть зараховувати періоди роботи, за які роботодавець не сплатив єдиний соціальний внесок. Такі зміни передбачає закон №4851-IX.

Це буде можливо за двох умов: роботодавець має заборгованість зі сплати внесків і подав звітність, яка підтверджує, що за працівника нарахували ЄСВ у розмірі не меншому за мінімальний страховий внесок.

Зміни допоможуть людям, яким через борги роботодавця бракує стажу для виходу на пенсію. У 2026 році для призначення пенсії за віком у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу.

Наприклад, якщо людина має 32 роки стажу, а ще два роки офіційно працювала, проте роботодавець не сплатив нарахований ЄСВ, ці періоди можуть врахувати для визначення права на пенсію. Тоді вона зможе вийти на пенсію у 60 років.

Водночас періоди, за які внески не сплатили, не враховуватимуть під час розрахунку розміру пенсії. У наведеному прикладі право на пенсію визначать з урахуванням 34 років стажу, але її розмір розрахують лише на підставі 32 років, за які внески фактично надійшли.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні хочуть змінити правила проходження ВЛК і не тільки.