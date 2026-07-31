Купували всі, а зараз соромно згадати: 3 легендарні речі із 90-х, які були в кожному домі

Деякі з цих предметів сьогодні продають за чималі гроші, а інші й досі використовують

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Ці речі можна було побачити якщо не в кожній осели, то щонайменше в кожній другій. Килими на стінах з тиграми, оленями чи навіть лебедями, порцелянові рибки-графіни та клейонка, що імітує скатертину або ж просто у квіточках були характерними для пізнього СРСР та у 90-х років нікого не дивували. Деякі з цих предметів зараз — не просто об'єкт ностальгії, а й предмети колекціонування.

Килими

Килими на стінах були типовими для того часу — інші способи утеплити оселю часто були не доступні. Проте килими з реалістичними тваринами вигідно вирізнялись на тлі іншиї. Вони були не ворсовими, а плюшевими чи гобеленовими. На них були справжні картини. Одна з них — наслідок того, що радянські військові везли з Німеччини "трофеї" після Другої світової. Саме з Німеччини пішов сюжет з оленями. Тож їх почали штампувати і в СРСР.

Килим з оленями - популярний сюжет водопою/ Етнобазар у фейсбуці

Найпопулярнішим був малюнок "Олені на водопої" — величний самець із розлогими рогами, олениця та маленьке оленятко біля лісового струмка чи озера. Поціновувачі є і зараз.

Ціни на радянські килими з оленями/ Скриншот

Ближче до 1980-х років у радянських квартирах з'явилася мода на "східну екзотику" та великих хижаків. Такі килими часто використовували, як накидки на дивани чи крісла, адже вони мали темніші кольори. Один з популярних сюжетів — двоє тигренят.

Двоє тигренят на килимі/ OLX

Набір порцеляни "Рибки"

Сервіз під назвою "Сімейство коропів" або просто "Рибки" у 1955 році грузинський художник-кераміст Абесалом Барамідзе розробив у Ризі. І він одразу став шалено популярним не тільки в СРСР, а й за кордоном. Оскільки робили його в Україні, а не тільки в Ризі та Тбілісі, українські родини мали вдома часточку цього "буму". Виконували його у різних кольорових гамах, хоча біла з золотом була оригінальна.

Сервіз "Сімейство коропів" у різних кольорах/ Колаж "Телеграу

Поліетиленова клейонка на кухонному столі

Практичність — ще одна ознака 90-х, тож кухонною клейонкою нікого не здивуєш. Часто їх виконували з імітацією малюнка скатертини, а для святкових днів використовували імітацію мережива. Продаються вони і зараз — рулонами на метраж та окремими варіантами для столів нестандартної форми.

Клейонка на стіл/ OLX

Раніше "Телеграф" розповідав, що старі вінілові платівки не обов'язково мають лежати, якщо ви їх вже не слухаєте. Їх можна використати в інтер'єрі.