Дикий кіт схрещується з домашніми: як відрізнити червонокнижного хижака від звичайного мурчика

В Україні лісний кіт — зникаючий вид

У природі трапляються непоодинокі випадки, коли дикі коти схрещуються зі звичайними. Тоді народжуються так звані гібриди, які відрізняються від домашніх мурчиків.

Про це "Телеграфу" розповів зоолог, менеджер проєктів напряму "Рідкісні види" WWF-Україна Ігор Дикий. За його словами, відмінності мають не тільки колір хутра чи розмір тварин, а навіть сліди.

"Дикий кіт, по-перше, він крупніший. Далі — хвіст його пухнастіший, він більш булавоподібний, нагадує бейсбольну біту — в кінці розширений, а до основи звужений. Має чорні смуги і кінець з чорною плямою", — каже зоолог.

За його словами, в природі трапляються гібриди домашніх та диких котів. Їхні зовнішні ознаки майже однакові та відрізнити один вид від іншого в такому разі складно.

"Якщо дивитися, то в середньому слід звичайного кота не перевищує 3 сантиметрів, а в дикого сягає 3,5 — переважно це вже 4 сантиметри", — каже дикий.

Різниця між диким та домашнім котом

Для довідки

Дикий кіт або кіт лісовий — це хижий ссавець, єдиний представник диких котів у природі України. Він рідкісний, зникаючий вид, занесений до Червоної книги України. Зовні подібний до великого смугастого домашнього кота, але має масивніші лапи, більшу голову та короткий, товстий, притуплений хвіст із чорними кільцями. В Україні зустрічається переважно в Карпатах та на заході країни, а також подекуди на Полісі та південному заході.

Домашній або свійський кіт — це невеликий ссавець із ряду Хижих. Він походить від близькосхідного дикого кота. Наразі налічується кілька сотень порід котів, які мають характерне забарвлення, текстуру хутра та розміри.

