Стати "в нагоді" чи "в пригоді"? Майже кожен припускається цієї помилки в українській мові
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Пояснюємо доступно, щоб більше ніхто не плутався
Популярність та поширеність української мови неухильно зростає з кожним днем, через що дуже важливо опрацьовувати часті помилки.
Наприклад, багато хто плутає правила використання у мові слів "пригода" і "нагода". Як вживати їх правильно у реченнях, розповідає "Словопедія".
Є дві причини, чому ці слова часто плутають: через їхню звукову схожість, а також через те, що вони також мають схоже значення в перекладі на російську мову. На тлі цього часто можна почути конструкції "стати в нагоді", "випала пригода", — проте так говорити неправильно.
Отже, ось як варто використати слова:
- "нагода", — використовується, коли йдеться про сприятливі обставини, підходящий момент для чогось;
- "пригода", — для опису якоїсь події або ж для опису користі, чогось, що знадобилося.
Ось кілька прикладів, як правильно вживати ці слова у реченні:
- Не бий мене, чоловіче добрий, я тобі у великій пригоді стану;
- Ще на формуванні сталася пригода, після якої ми з Оленченком подружили;
- Олексій дав оправити портрет у рамки за скло і послав при нагоді до матері;
- Годувала собі дочку для своєї пригоди, щоб принесла із криниці холодної води.
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