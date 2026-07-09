Рус

Стати "в нагоді" чи "в пригоді"? Майже кожен припускається цієї помилки в українській мові

Автор
Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
У багатьох зустрічаються конструкції "стати в нагоді" або "випала пригода" Новина оновлена 09 липня 2026, 14:16
У багатьох зустрічаються конструкції "стати в нагоді" або "випала пригода". Фото telegraf.com.ua

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Популярність та поширеність української мови неухильно зростає з кожним днем, через що дуже важливо опрацьовувати часті помилки.

Наприклад, багато хто плутає правила використання у мові слів "пригода" і "нагода". Як вживати їх правильно у реченнях, розповідає "Словопедія".

Є дві причини, чому ці слова часто плутають: через їхню звукову схожість, а також через те, що вони також мають схоже значення в перекладі на російську мову. На тлі цього часто можна почути конструкції "стати в нагоді", "випала пригода", — проте так говорити неправильно.

Отже, ось як варто використати слова:

  • "нагода", — використовується, коли йдеться про сприятливі обставини, підходящий момент для чогось;
  • "пригода", — для опису якоїсь події або ж для опису користі, чогось, що знадобилося.

Ось кілька прикладів, як правильно вживати ці слова у реченні:

  1. Не бий мене, чоловіче добрий, я тобі у великій пригоді стану;
  2. Ще на формуванні сталася пригода, після якої ми з Оленченком подружили;
  3. Олексій дав оправити портрет у рамки за скло і послав при нагоді до матері;
  4. Годувала собі дочку для своєї пригоди, щоб принесла із криниці холодної води.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" називав 11 кліше в українській мові, яких терміново потрібно позбутися кожному.

Теги:
#Українська мова