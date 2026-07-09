Укр

Стать "в нагоді" или "в пригоді"? Почти каждый допускает эту ошибку в украинском языке

Автор
Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
У многих встречаются конструкции "стати в нагоді" или "випала пригода" Новость обновлена 09 июля 2026, 14:16
У многих встречаются конструкции "стати в нагоді" или "випала пригода". Фото telegraf.com.ua

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Популярность и распространенность украинского языка неуклонно растет с каждым днем, ввиду чего очень важно прорабатывать частые ошибки.

К примеру, очень многие путают правила использования в речи слов "пригода" и "нагода". Как употреблять их правильно в предложениях, рассказывает "Словопедія".

Есть две причины, почему эти слова часто путают: из-за их звуковой схожести, а также из-за того, что они также имеют схожее значение в переводе на русский язык. На фоне этого часто можно услышать конструкции "стати в нагоді", "випала пригода", — однако так говорить неправильно.

Итак, вот как стоит использовать слова:

  • "нагода", — используется, когда речь идет о благоприятных обстоятельствах, подходящем моменте для чего-то;
  • "пригода", — для описания какого-то события или же для описания пользы, чего-то, что пригодилось.

Вот несколько примеров, как правильно употреблять эти слова в предложении:

  1. Не бий мене, чоловіче добрий, я тобі у великій пригоді стану;
  2. Ще на формуванні сталася пригода, після якої ми з Оленченком подружили;
  3. Олексій дав оправити портрет у рамки за скло і послав при нагоді до матері;
  4. Годувала собі дочку для своєї пригоди, щоб принесла із криниці холодної води.

Напомним, ранее "Телеграф" называл 11 клише в украинском языке, от которых срочно нужно избавиться каждому.

Теги:
#Украинский язык