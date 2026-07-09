Ніколи не питайте "яка година" або "скільки годин": як правильно уточнити час українською

Деякі фрази часто вживають у неправильному контексті

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Багато українців, переходячи на рідну мову, спочатку роблять поширені помилки на побутовому рівні. Однією з найпоширеніших проблем є те, як правильно уточнити час українською.

"Телеграф", посилаючись на навчальний центр "Моя мова", розповідає про те, які формулювання коректно використовувати, коли йдеться про час. Дуже поширеними, але неправильним варіантом цього питання є: "скільки годин/у скільки годин?" і "яка година?". Правильно говорити:

"котра година?" — Якщо потрібно дізнатися точний час прямо зараз.

— Якщо потрібно дізнатися точний час прямо зараз. "о котрій годині?" — якщо ви домовляєтесь про зустріч чи плануєте подію.

Ще одна помилка, яка трапляється часто, – неправильний наголос. Багато хто говорить "кОтра". Але в цьому слові потрібно наголошувати на другому складі "котрА".

Наручний годинник

Спитати "яка година?" також можна, проте не у контексті часу, а характеристики, опису періоду. Наприклад: "лиха година".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як українською повідомити працівників "АТБ" про зіпсований товар, не використовуючи слово "прострочення". Справа в тому, що воно не належить до літературної української мови.