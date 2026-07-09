Цю деталь пральної машини не чистить майже ніхто: через неї білизна пахне затхлим

На гумці пральної машини може з’явитися чорний слиз або пліснява

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Пральна машина працює майже щодня, але мало хто згадує, що чищення потребує і сама техніка. Особливо це стосується гумового ущільнювача навколо дверцят. Саме там накопичується липкий слиз, який псує запах білизни.

Розбираємося, чому так відбувається і як упоратися з проблемою домашніми засобами.

Звідки береться слиз на ущільнювачі

Після кожного прання у складках гумки залишаються волога, волосся, ворсинки, залишки порошку та кондиціонера. При пранні на низьких температурах 30–40 градусів жир і біоплівка розчиняються не повністю й поступово накопичуються, перетворюючись на слизький темний наліт. Ситуацію погіршує звичка одразу закривати дверцята після прання. Без доступу повітря ущільнювач не висихає, і пліснява з бактеріями розмножуються швидше, пояснює портал Merkur.de.

Як почистити ущільнювач на пральній машині

Для того, щоб видалити бруд із гумового ущільнювача на пральній машині, не потрібно купувати спеціальну хімію або викликати спеціаліста з обслуговування побутової техніки.

Спочатку приберіть видиме сміття зі складок гумки паперовим рушником.

Потім протріть ущільнювач м'якою тканиною з невеликою кількістю засобу для посуду. Важкодоступні складки зручно чистити старою м'якою зубною щіткою.

Наприкінці все потрібно промити чистою водою та ретельно висушити.

Жорсткі губки, абразивні засоби та гострі предмети використовувати не можна, оскільки вони роблять гуму шорсткою, і бруд у мікротріщинах накопичуватиметься ще швидше.

Сода та оцет проти стійких забруднень

Якщо жирну плівку не вдалося видалити з першого разу, можна повторити процедуру з використанням харчової соди.

Змішайте одну-дві столові ложки соди з водою до стану пасти, нанесіть на ущільнювач на 15 хвилин, потім акуратно потріть щіткою і змийте. Додатково можна засипати 50 г соди у відсік для порошку і запустити порожнє прання при 40 градусах.

Сода ефективно видаляє забруднення на ущільнювачі. Фото: zelendvir.com.ua

Оцет ефективний проти бактерій та плісняви, але у чистому вигляді з часом робить гуму пористою. Тому його необхідно розвести з водою у пропорції 1:2 і нанести тільки на забруднені ділянки на кілька хвилин.

Як видалити чорну плісняву

Якщо на гумці вже видно темні плями — це пліснява, і впоратися з нею складніше. Змочіть паперовий рушник 3%-вим перекисом водню, прикладіть до плям і залиште на пів години. Потім потріть щіткою і промийте кілька разів. Стійку плісняву іноді доводиться замочувати на ніч.

Завершити чищення варто порожнім пранням на високій температурі з додаванням 100 мл оцту або кисневого відбілювача. Якщо пліснява в'їлася занадто глибоко, гумовий ущільнювач, можливо, доведеться замінити.

Як уникнути повторної появи слизу та плісняви

Найпростіше правило — після прання прибирати залишки води на ущільнювачі ганчіркою або паперовим рушником, а також на деякий час залишати дверцята пральної машини прочиненими.