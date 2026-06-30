Більшість робить це неправильно: як часто потрібно прати рушники

Витиратися брудним рушником не лише неприємно, а й ризиковано

Якщо вчасно не прати рушник для ванної, він швидко перетвориться на "країну мікробію" з багатомільйонним населенням. Щоб цього не сталося, вчені радять проводити прання таких речей з певною періодичністю.

Про це пише MSN, посилаючись на мікробіолога Джейсона Тетро. За його словами, за кілька днів використання на рушниках починають жити бактерії. І йдеться не про незначне зростання їх числа, а про величезну кількість, якої цілком достатньо, щоб мікроби потрапили назад на шкіру і викликали появу неприємного запаху чи навіть інфекцію.

"Дослідження мікробного забруднення рушників показують, що за цей час їх чисельність може сягати сотень тисяч і навіть мільйонів", — зазначає Тетро.

Рушники для ванної. Фото — Pixabay

Щоб цього не сталося, вчений рекомендує прати рушники щонайменше раз на тиждень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому не можна прати кухонні рушники разом із одягом.