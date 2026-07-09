Эту деталь стиральной машины не чистит почти никто: из-за нее белье пахнет затхлым
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На резинке стиральной машины может появиться черная слизь или плесень
Стиральная машина работает почти каждый день, но мало кто вспоминает, что чистки требует и сама техника. Особенно это касается резинового уплотнителя вокруг дверцы. Именно там скапливается липкая слизь, которая портит запах белья.
Разбираемся, почему так происходит и как справиться с проблемой домашними средствами.
Откуда берется слизь на уплотнителе
После каждой стирки в складках резинки остаются влага, волосы, ворсинки, остатки порошка и кондиционера. При стирке на низких температурах 30–40 градусов жир и биопленка растворяются не полностью и постепенно накапливаются, превращаясь в скользкий темный налет. Ситуацию усугубляет привычка сразу закрывать дверцу после стирки. Без доступа воздуха уплотнитель не высыхает, и плесень с бактериями размножаются быстрее, объясняет портал Merkur.de.
Как почистить уплотнитель на стиральной машине
Для того, чтобы удалить грязь с резинового уплотнителя на стиральной машине, не нужно покупать специальную химию или вызывать специалиста по обслуживанию бытовой техники.
- Сначала уберите видимый мусор из складок резинки бумажным полотенцем.
- Затем протрите уплотнитель мягкой тканью с небольшим количеством средства для посуды. Труднодоступные складки удобно чистить старой мягкой зубной щеткой.
- В конце все нужно промыть чистой водой и тщательно высушить.
Жесткие губки, абразивные средства и острые предметы использовать нельзя, так как они делают резину шероховатой, и грязь в микротрещинах будет скапливаться еще быстрее.
Сода и уксус против стойких загрязнений
Если жирную пленку не удалось удалить с первого раза, можно повторить процедуру с использованием пищевой соды.
Смешайте одну-две столовые ложки соды с водой до состояния пасты, нанесите на уплотнитель на 15 минут, затем аккуратно потрите щеткой и смойте. Дополнительно можно засыпать 50 г соды в отсек для порошка и запустить пустую стирку при 40 градусах.
Уксус эффективен против бактерий и плесени, но в чистом виде со временем делает резину пористой. Поэтому его необходимо развести с водой в пропорции 1:2 и нанести только на загрязненные участки на несколько минут.
Как удалить черную плесень
Если на резинке уже видны темные пятна — это плесень, и справиться с ней сложнее. Смочите бумажное полотенце 3%-ной перекисью водорода, приложите к пятнам и оставьте на полчаса. Затем потрите щеткой и промойте несколько раз. Стойкую плесень иногда приходится замачивать на ночь.
Завершить чистку стоит пустой стиркой на высокой температуре с добавлением 100 мл уксуса или кислородного отбеливателя. Если плесень въелась слишком глубоко, резиновый уплотнитель, возможно, придется заменить.
Как избежать повторного появления слизи и плесени
Самое простое правило — после стирки убирать остатки воды на уплотнителе тряпкой или бумажным полотенцем, а также на некоторое время оставлять дверцу стиральной машины приоткрытой.