Эту деталь стиральной машины не чистит почти никто: из-за нее белье пахнет затхлым

На резинке стиральной машины может появиться черная слизь или плесень

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Стиральная машина работает почти каждый день, но мало кто вспоминает, что чистки требует и сама техника. Особенно это касается резинового уплотнителя вокруг дверцы. Именно там скапливается липкая слизь, которая портит запах белья.

Разбираемся, почему так происходит и как справиться с проблемой домашними средствами.

Откуда берется слизь на уплотнителе

После каждой стирки в складках резинки остаются влага, волосы, ворсинки, остатки порошка и кондиционера. При стирке на низких температурах 30–40 градусов жир и биопленка растворяются не полностью и постепенно накапливаются, превращаясь в скользкий темный налет. Ситуацию усугубляет привычка сразу закрывать дверцу после стирки. Без доступа воздуха уплотнитель не высыхает, и плесень с бактериями размножаются быстрее, объясняет портал Merkur.de.

Как почистить уплотнитель на стиральной машине

Для того, чтобы удалить грязь с резинового уплотнителя на стиральной машине, не нужно покупать специальную химию или вызывать специалиста по обслуживанию бытовой техники.

Сначала уберите видимый мусор из складок резинки бумажным полотенцем.

Затем протрите уплотнитель мягкой тканью с небольшим количеством средства для посуды. Труднодоступные складки удобно чистить старой мягкой зубной щеткой.

В конце все нужно промыть чистой водой и тщательно высушить.

Жесткие губки, абразивные средства и острые предметы использовать нельзя, так как они делают резину шероховатой, и грязь в микротрещинах будет скапливаться еще быстрее.

Сода и уксус против стойких загрязнений

Если жирную пленку не удалось удалить с первого раза, можно повторить процедуру с использованием пищевой соды.

Смешайте одну-две столовые ложки соды с водой до состояния пасты, нанесите на уплотнитель на 15 минут, затем аккуратно потрите щеткой и смойте. Дополнительно можно засыпать 50 г соды в отсек для порошка и запустить пустую стирку при 40 градусах.

Сода эффективно удаляет загрязнения на уплотнителе. Фото: zelendvir.com.ua

Уксус эффективен против бактерий и плесени, но в чистом виде со временем делает резину пористой. Поэтому его необходимо развести с водой в пропорции 1:2 и нанести только на загрязненные участки на несколько минут.

Как удалить черную плесень

Если на резинке уже видны темные пятна — это плесень, и справиться с ней сложнее. Смочите бумажное полотенце 3%-ной перекисью водорода, приложите к пятнам и оставьте на полчаса. Затем потрите щеткой и промойте несколько раз. Стойкую плесень иногда приходится замачивать на ночь.

Завершить чистку стоит пустой стиркой на высокой температуре с добавлением 100 мл уксуса или кислородного отбеливателя. Если плесень въелась слишком глубоко, резиновый уплотнитель, возможно, придется заменить.

Как избежать повторного появления слизи и плесени

Самое простое правило — после стирки убирать остатки воды на уплотнителе тряпкой или бумажным полотенцем, а также на некоторое время оставлять дверцу стиральной машины приоткрытой.