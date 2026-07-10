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Чому штори жовтіють і як це виправити: засіб із кухні вирішить проблему за одне прання

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Штори
Штори. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Після такого прання штори стануть білішими за сніг

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Білі штори виглядають ефектно рівно до першого прання. З часом тканина сіріє, жовтіє, і повернути їй попередній вигляд стає все складніше. Проблема настільки поширена, що для її вирішення вигадали використовувати різноманітні народні засоби.

Одним із таких способів поділилися на сайті Se.pl. Він дуже простий і не вимагає попереднього замочування.

Чому білі штори швидко втрачають колір

Світла тканина особливо чутлива до пилу, кіптяви з вулиці та залишків мийних засобів, які з часом в’їдаються у волокна і надають їм сіруватого або жовтуватого відтінку. Звичайне прання порошком не завжди справляється з цим нальотом, а надто висока температура або агресивний віджим лише погіршують ситуацію, роблячи тканину тьмяною та розтягнутою.

Як відбілити штори без замочування та відбілювача

Щоб повернути шторам білосніжний колір, використовують харчову соду. У барабан пральної машини разом зі шторами і звичайним пральним порошком або рідким засобом потрібно додати дві столові ложки соди. Вона м’яко, але ефективно освітлює тканину, видаляє жирні плями і стійкі забруднення, при цьому діє делікатніше, ніж відбілювач, тому підходить для регулярного використання.

Як правильно прати штори в машинці

  • Штори необхідно прати при температурі не вище 30 градусів.
  • Швидкість віджиму краще ставити мінімальну, інакше штори можуть деформуватися або розтягнутися.
  • Якщо в машинці є делікатний або ручний режим — для штор це найкращий вибір.
Теги:
#Сода #Прання #Штори #Лайфхак