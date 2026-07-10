Почему шторы желтеют и как это исправить: средство из кухни решит проблему за одну стирку

После такой стирки шторы станут белее снега

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Белые шторы выглядят эффектно ровно до первой стирки. Со временем ткань сереет, желтеет, и вернуть ей прежний вид становится все сложнее. Проблема настолько частая, что для ее решения придумали использовать разнообразные народные средства.

Одним из таких способов поделились на сайте Se.pl. Он очень простой и не требует предварительного замачивания.

Почему белые шторы быстро теряют цвет

Светлая ткань особенно чувствительна к пыли, копоти с улицы и остаткам моющих средств, которые со временем въедаются в волокна и придают им сероватый или желтоватый оттенок. Обычная стирка порошком не всегда справляется с этим налетом, а слишком высокая температура или агрессивный отжим только усугубляют ситуацию, делая ткань тусклой и растянутой.

Как отбелить шторы без замачивания и белизны

Чтобы вернуть шторам белоснежный цвет, используют пщевую соду. В барабан стиральной машины вместе со шторами и обычным стиральным порошком или жидким средством нужно добавить две столовые ложки соды. Она мягко, но эффективно осветляет ткань, удаляет жирные пятна и стойкие загрязнения, при этом действует бережнее, чем отбеливатель, поэтому подходит для регулярного использования.

Как правильно стирать шторы в машинке