У Києві може з'явитись вулиця на честь померлого американського політика: його ненавиділа вся Росія

Мешканці столиці пропонують вшанувати пам’ять сенатора, що був справжнім другом України

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На сайті Київради 13 липня зареєстрували одразу дві петиції, які пропонують увічнити пам'ять американського сенатора Ліндсі Грема. Політик був одним із найвідоміших союзників України в США.

Докладніше про це розповість "Телеграф".

Після смерті американського сенатора Ліндсі Грема у Києві запропонували увічнити його пам'ять, назвавши його іменем одну з вулиць у столиці. Зокрема, пропонується перейменувати вулицю Олександра Герцена у Шевченківському районі.

Поки що петиції набрала кілька десятків голосів

Автор петиції зазначає, що нинішня назва пов'язана з російським письменником і публіцистом, а її заміна стане логічним продовженням процесу дерусифікації Києва.

У текстах петицій зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення Росії Ліндсі Грем десять разів відвідував Україну. Він регулярно зустрічався з українським керівництвом, військовими та цивільними і працював над збереженням двопартійної підтримки України у Конгресі США.

"Сенатор Ліндсі Грем є одним із найпослідовніших, найактивніших та найвпливовіших адвокатів України на міжнародній арені. Починаючи з 2014 року та з моменту повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році, він демонструє безкомпромісну позицію щодо захисту суверенітету та територіальної цілісності нашої держави". — йдеться у петиції.

Росіяни оскаженіють

Саме Грем є одним з авторів жорстких санкційних ініціатив проти РФ. Він підтримував законопроєкти, які мають обмежити доходи Росії від експорту енергоносіїв, а також закликав Китай, Індію та інших партнерів Москви припинити підтримувати російську економіку через закупівлю нафти й газу.

У травні 2025 року сенатор звернувся безпосередньо до громадян РФ, закликавши їх звернути увагу на наслідки політики Кремля. Він заявив, що Володимир Путін веде Росію до ізоляції через війну проти України, великі втрати серед військових та економічні проблеми.

"Російському народу: Путін веде вас у прірву. Десятки тисяч загиблих і поранених російських військових. Економіка, менша за розмір Італії, має більший тиск. Росія ізольована як ніколи", — заявив Грем.

У відповідь російська влада відкрила проти сенатора кримінальну справу, оголосила його у розшук, а його ім’я внесли до переліку осіб, яких Росфінмоніторинг вважає причетними до терористичної та екстремістської діяльності.

Російські посадовці та пропагандисти регулярно атакували Грема особистими образами. Зокрема, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв називав американського сенатора русофобом, дурнем та рептилоїдом — і це ще найм'якіші вислови.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", петиція проти нового Цивільного кодексу миттєво набрала голоси: українці проти "домострою".