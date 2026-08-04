Жінка посадила сім дерев біля дороги і отримала штраф: що вона зробила не так

Сусідські війни обернулися судовою справою

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У Львівській області місцева жителька намагалася вирішити давній конфлікт із сусідом, самовільно висадивши дерева на комунальній території. Однак у підсумку її план не спрацював і вона опинилася у суді.

Докладніше про цю історію розповість "Телеграф" із посиланням на матеріали справи.

За словами позивачки, її сусід, який працює водієм вантажівки, регулярно залишав фуру біля її подвір'я. Жінка стверджувала, що раніше на цьому місці росли фруктові дерева, які зміцнювали берег придорожнього рову для дощової води.

За її версією, дерева були зрізані, щоб звільнити місце для паркування великогабаритного транспорту. Після цього наприкінці квітня 2025 року вона висадила на узбіччі сім туй. Таким чином жінка хотіла не лише відновити зелені насадження, а й унеможливити стоянку вантажівки біля свого будинку.

Втім, її дії не залишилися без уваги інших мешканців. Сусідка, яка проживає навпроти, звернулася із заявою до Жовківської міської ради, повідомивши про самовільне висадження дерев на комунальній території.

Матеріали справи

Після перевірки на порушницю склали адмінпротокол, а згодом адміністративна комісія визнала її винною у порушенні статті 152 КУпАП та частини 2 статті 16 Закону України "Про благоустрій населених пунктів". Саме ця норма забороняє самовільно висаджувати дерева і кущі на землях комунальної власності.

За це жінці призначили штраф у розмірі 340 гривень. Не погодившись із таким рішенням, вона звернулася до суду і спробувала оскаржити вирок. Однак суд наголосив, що незалежно від мотивів громадян, самовільне озеленення таких земель без погодження з органом місцевого самоврядування є порушенням законодавства.

У результаті Жовківський районний суд Львівської області відмовив у задоволенні позову. Постанову адміністративної комісії та штраф у розмірі 340 гривень залишили чинними.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", викопав монету на своєму подвір'ї і заплатив 2500 грн штрафу: чому так сталося.