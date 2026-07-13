В Киеве может появиться улица в честь умершего американского политика: его ненавидела вся Россия

Жители столицы предлагают почтить память сенатора, который был настоящим другом Украины

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На сайте Киевсовета 13 июля зарегистрировали сразу две петиции, предлагающие увековечить память американского сенатора Линдси Грэма. Политик был одним из известнейших союзников Украины в США.

Подробнее об этом расскажет "Телеграф".

После смерти американского сенатора Линдси Грэма в Киеве предложили увековечить его память, назвав его именем одну из улиц в столице. В частности, предлагается переименовать улицу Александра Герцена в Шевченковском районе.

Пока что петиции набрали несколько десятков голосов

Автор петиции отмечает, что нынешнее название связано с российским писателем и публицистом, а его замена станет логическим продолжением процесса дерусификации Киева.

В текстах петиций отмечается, что после начала полномасштабного вторжения России Линдси Грэм десять раз посещал Украину. Он регулярно встречался с украинским руководством, военными и гражданскими и работал над сохранением двухпартийной поддержки Украины в Конгрессе США.

"Сенатор Линдси Грэм является одним из самых последовательных, активных и влиятельных адвокатов Украины на международной арене. Начиная с 2014 года и с момента полномасштабного вторжения РФ в 2022 году, он демонстрирует бескомпромиссную позицию по защите суверенитета и территориальной целостности". — говорится в петиции.

Россияне взбесятся

Именно Грэм является одним из авторов жестких санкционных инициатив против РФ. Он поддерживал законопроекты, которые должны ограничить доходы России от экспорта энергоносителей, а также призвал Китай, Индию и других партнеров Москвы прекратить поддерживать российскую экономику из-за закупки нефти и газа.

В мае 2025 года сенатор обратился к гражданам РФ, призвав их обратить внимание на последствия политики Кремля. Он заявил, что Владимир Путин ведет Россию к изоляции из-за войны против Украины, больших потерь среди военных и экономических проблем.

"Русскому народу: Путин ведет вас в пропасть. Десятки тысяч погибших и раненых российских военных. Экономика, меньше размера Италии, имеет большее давление. Россия изолирована как никогда", — заявил Грэм.

В ответ российские власти возбудили против сенатора уголовное дело, объявили его в розыск, а его имя внесли в список лиц, которых Росфинмониторинг считает причастными к террористической и экстремистской деятельности.

Российские чиновники и пропагандисты регулярно атаковали Грэма личными оскорблениями. В частности, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев называл американского сенатора русофобом, дураком и рептилоидом — и это еще самые мягкие изречения.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", петиция против нового Гражданского кодекса мгновенно набрала голоса: украинцы против "домостроя".