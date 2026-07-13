В Киеве может появиться улица в честь умершего американского политика: его ненавидела вся Россия
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Жители столицы предлагают почтить память сенатора, который был настоящим другом Украины
На сайте Киевсовета 13 июля зарегистрировали сразу две петиции, предлагающие увековечить память американского сенатора Линдси Грэма. Политик был одним из известнейших союзников Украины в США.
Подробнее об этом расскажет "Телеграф".
После смерти американского сенатора Линдси Грэма в Киеве предложили увековечить его память, назвав его именем одну из улиц в столице. В частности, предлагается переименовать улицу Александра Герцена в Шевченковском районе.
Автор петиции отмечает, что нынешнее название связано с российским писателем и публицистом, а его замена станет логическим продолжением процесса дерусификации Киева.
В текстах петиций отмечается, что после начала полномасштабного вторжения России Линдси Грэм десять раз посещал Украину. Он регулярно встречался с украинским руководством, военными и гражданскими и работал над сохранением двухпартийной поддержки Украины в Конгрессе США.
"Сенатор Линдси Грэм является одним из самых последовательных, активных и влиятельных адвокатов Украины на международной арене. Начиная с 2014 года и с момента полномасштабного вторжения РФ в 2022 году, он демонстрирует бескомпромиссную позицию по защите суверенитета и территориальной целостности". — говорится в петиции.
Россияне взбесятся
Именно Грэм является одним из авторов жестких санкционных инициатив против РФ. Он поддерживал законопроекты, которые должны ограничить доходы России от экспорта энергоносителей, а также призвал Китай, Индию и других партнеров Москвы прекратить поддерживать российскую экономику из-за закупки нефти и газа.
В мае 2025 года сенатор обратился к гражданам РФ, призвав их обратить внимание на последствия политики Кремля. Он заявил, что Владимир Путин ведет Россию к изоляции из-за войны против Украины, больших потерь среди военных и экономических проблем.
"Русскому народу: Путин ведет вас в пропасть. Десятки тысяч погибших и раненых российских военных. Экономика, меньше размера Италии, имеет большее давление. Россия изолирована как никогда", — заявил Грэм.
В ответ российские власти возбудили против сенатора уголовное дело, объявили его в розыск, а его имя внесли в список лиц, которых Росфинмониторинг считает причастными к террористической и экстремистской деятельности.
Российские чиновники и пропагандисты регулярно атаковали Грэма личными оскорблениями. В частности, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев называл американского сенатора русофобом, дураком и рептилоидом — и это еще самые мягкие изречения.
Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", петиция против нового Гражданского кодекса мгновенно набрала голоса: украинцы против "домостроя".