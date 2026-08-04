Старші за 50 років і з особливим нюансом воювати не будуть? Кого пропонують залишити в тилу

Ініціатива стосується військових певної категорії

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Військових, старших за 50 років і з суттєвими вадами здоров'я, пропонують демобілізувати. Відповідна петиція зареєстрована на офіційному порталі Кабінету Міністрів. Автор пропонує провести звільнення зі служби та взагалі зняти з обліку старших чоловіків, які мають три та більше статей розкладу хвороб, які і так дозволяють служити тільки в обмеженій кількості частин.

Йдеться про тих, чий статус визначений як "Придатний до служби у частинах забезпечення (ТЦК та СП, навчальні центри, медичні підрозділи, зв'язок, логістика, охорона). Як повідомляє "Телеграф", автор петиції Павло Донець наголошує: "Такі люди не мають достатньо здоровʼя, щоб нести службу навіть у вище зазначених частинах, але ще можуть працювати, виконуючи посильну роботу в цивільному житті, де зараз великий попит на робітників, сплачуючи податки і таким чином допомагаючи державі".

Петицію подали 3 серпня. Є 91 день, щоб набрати потрібні для розгляду Кабміном 25 тисяч підписів.

Скриншот петиції з сайту Кабінету міністрів

Чоловіків, старших 50 років, які за рішенням ВЛК мають три і більше підтверджених діагнози (статей розкладу хвороб), автор називає фінансовим тягарем в армії без можливості приносити користь.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Кабміну вже пропонували ввести поетапну демобілізацію чоловіків, старших за 55 років та знизити граничний вік мобілізації до 55 років. Обидві петиції наразі не набрали голосів.