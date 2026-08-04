Пенсіонер із Козина чи "гаманець" ексгенерала? Як 81-річний чоловік став власником VIP-активів на сотні мільйонів

У родини люстрованого податківця знайшли маєток біля води та бізнес-активи

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Розкішна садиба загальною площею понад 1000 кв. метрів на п’яти земельних ділянках у Козині та мільйонні статутні капітали фірм — такий елітний "пакет" у свій 81 рік тягне на собі український пенсіонер Анатолій Атаманюк. Збіг чи ні, але цей літній бізнесмен, схоже, є рідним батьком люстрованого генерал-майора податкової міліції часів Януковича та палкого прихильника Лукашенка Юрія Атаманюка.

"Телеграф" продовжує цикл публікацій про цікавих "козинських пенсіонерів" — унікальну касту людей поважного віку, на яких оформлено VIP-активи в найдорожчому селищі під Києвом, та про тих, хто за ними насправді може стояти.

Рай для "еліти"

Яких тільки власників розкішного житла можна зустріти у Козині. Поруч із палацом у стилі Білого дому Петра Порошенка тут зростають маєтки родини скандального розвідника Сергія Семочка . Саме у цьому селищі НАБУ розкручує справу про легалізацію сотень мільйонів у котеджному містечку "Династія" , і саме тут знайшли особняк ліквідованого зрадника Іллі Киви .

Журналістські розслідування також доводять, що Козин став улюбленим притулком для пенсіонерів усіх мастей. Нещодавно "Телеграф" вже розбирав подібний кейс, показуючи, як капіталізм під червоним прапором будував 72-річний екснардеп від КПУ Юрій Гайдаєв .

І от свіжа історія: у 81-річного і нікому раніше невідомого пенсіонера Анатолія Атаманюка раптом виявилася нерухомість, розташована в елітному селищі одразу на п’яти ділянках.

Нерухомість у Козині

Витяги з Державного реєстру речових прав показують, що літній бізнесмен розгорнув у товаристві індивідуальних забудовників "Обрій-К" по вулиці Лісовій справжній будівельний плацдарм. Майновий комплекс оформлювався у кілька етапів: спершу 1 вересня 2020 року Анатолій Атаманюк за договором купівлі-продажу придбав гігантський житловий будинок площею 721,3 кв. м.

1 вересня 2020 року Анатолій Атаманюк придбав будинок площею 721,3 кв. м. Скриншот реєстру

Вже за місяць, у жовтні 2020 року, через договір міни на нього записали сусідню територію будинку. Там зареєстровано ще два об'єкти: будинок площею 285 кв. м із власним басейном, господарським блоком і погребом, а також будівля на 121,7 кв. м.

У жовтні 2020 року Атаманюк-старший став власником будинку на 285 кв. м. Скриншот реєстру

...І ще одного будинку, на 121,7 кв. м. Скриншот реєстру

Деталізовані супутникові знімки показують, що територія цього об'єднаного VIP-маєтку прилягає упритул до річки Козинка. Ландшафтна інфраструктура заходить безпосередньо у воду і, схоже, повністю перекриває доступ до берега (привіт, Водний Кодекс). Ба більше, зі знімків помітно, що наш пенсіонер має навіть приватний причал.

Маєток Атаманюка в Козині

Столичні "квадрати" та мільйонні активи

Проте Козином апетити 81-річного рантьє не обмежуються. В реєстрах за ним значаться солідні активи з комерційної нерухомості безпосередньо у столиці. Більшість об'єктів зосереджена в Голосіївському та Солом'янському районах Києва. Зокрема, пенсіонер володіє двома нежитловими приміщеннями по вулиці Михайла Максимовича, а також комплексом приміщень (загалом близько 1000 кв. м) по вулиці Григорія Гуляницького (колишня Московська).

Паралельно літній чоловік сконцентрував у своїх руках бізнес, масштаби якого вражають. Офіційні дані Опендатабот та YouControl фіксують низку компаній, де Атаманюк-старший виступає безпосереднім власником і бенефіціаром.

Найбільший актив у його портфелі — ТОВ "Арсенальна Груп" зі статутним капіталом 105,5 млн грн. Наступний — ТОВ "Позняки Груп" із капіталом 32,5 млн грн. Остання компанія генерує стабільні фінансові показники: її річний виторг за останні роки утримується в межах 35-43 млн грн. Також пенсіонер контролює мажоритарний пакет (62%) в інвестиційному фонді "ЗУРІ" (капітал 256 млн грн) та є єдиним засновником ТОВ "Народний універмаг" .

Тінь люстрованого фіскала

Пояснення такій раптовій фінансовій успішності 81-річного пенсіонера, схоже, криється в біографії його сина. За даними редакції, Анатолій Атаманюк є батьком Юрія Атаманюка — генерал-майора податкової міліції та ексзаступника голови.

Юрій Атаманюк

Син понад 20 років будував кар'єру виключно на державній службі у фіскальних органах епохи Віктора Януковича. 2015 року його зачепила хвиля очищення влади, і чиновника жорстко люстрували, — із забороною обіймати державні посади на 10 років.

Проте за роки служби "на одну зарплату" родина податківця встигла обрости не лише козинськими хоромами. Раніше журналісти проєкту Bihus.info з'ясували , що Юрій Атаманюк примудрився звести палац площею 600 квадратних метрів у Романкові — ще одному елітному селищі під Києвом. До речі, в Романкові, схоже, завелося ціле "податкове гніздо" — свого часу журналісти-розслідувачі писали , що у цьому селі ціле котеджне містечко "Сонячна долина" оформив на себе ще один чиновник часів Януковича — начальник податкової міліції Андрій Головач.

Маєток Атаманюка в Романкові

Після люстрації Атаманюк спробував конвертувати свій податковий досвід у політичний вплив. 2019 року він навіть штурмував Верховну Раду, але марно. Згодом відставний генерал знайшов себе на чолі Асоціації платників податків України (АППУ). Керуючи цією структурою, колишній топфіскал почав активно позиціювати себе як "головного захисника бізнесу" та борця проти тиску силових органів.

Паралельно він став регулярним гостем проросійського телевізійного пулу Віктора Медведчука, відвідуючи ефіри заблокованих нині каналів "112 Україна", NewsOne та ZIK де, за даними "ДетекторМедіа", переважно транслював проросійські наративи. Зокрема, виступаючи як експерт АППУ, генерал відзначився публічним відбілюванням білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Ефіри Юрія Атаманюка. Скриншот

"Я вважаю, що Лукашенко, один, — кращий, ніж всі наші шість президентів разом взяті", — прямо заявляв Юрій Атаманюк під час ефірів.

З початком повномасштабного вторгнення РФ у родині палкого прихильника диктатури, схоже, почалася паніка. У ЗМІ активно циркулювала інформація, що люстрований фіскал намагався терміново евакуювати за кордон через Польщу не лише родичів, а й мішки незадекларованої готівки — йшлося про суму близько 3 млн доларів.

Сьогодні, втративши великі телеефіри та серйозні політичні майданчики, колишній топподатківець змушений задовольнятися значно скромнішими трибунами. Він намагається вести власний Telegram-канал, аудиторія якого ледь налічує кілька сотень підписників. Крім того, Юрій Атаманюк періодично з'являється з публікаціями на маргінальних сайтах, де продовжує активно критикувати чинну українську владу. Схоже, відсутність реальних владних повноважень змушує його використовувати будь-які інформаційні шпарини, щоб нагадувати про себе.

Окрім того, Юрій Атаманюк розвиває і власний бізнес, який формально записаний вже не на батька, а безпосередньо на нього. Він є одноосібним власником та бенефіціаром ТОВ "Транзит-23", ТОВ КВФ "Козак", ТОВ "Ленд-Кепітал" та ТОВ "Меблі консалт".

Історія 81-річного Анатолія Атаманюка та його сина — це класичний зразок того, як в Україні працюють "родинні трасти" колишніх високопосадовців. Поки пересічні українці намагаються вижити у складні часи, — літні люди, які ніколи раніше не світилися у великому бізнесі, раптово стають успішними девелоперами, рантьє та власниками гігантських закритих маєтків із ознаками порушення закону на берегах річок.

У випадку з родиною Атаманюків за спиною батька-пенсіонера чітко проглядається тінь люстрованого сина-генерала. Офіційно очолюючи Асоціацію платників податків України та декларуючи захист бізнесу, Юрій Атаманюк, схоже, чудово захистив власні сімейні інтереси — розставивши потрібні прапорці у реєстрах нерухомості як на батька, так і на себе особисто.

"Телеграф" продовжує відстежувати активи "козинських пенсіонерів" і закликає правоохоронні органи звернути увагу на джерела походження мільйонів, що матеріалізувалися у будинках та фірмах родини колишнього топфіскала часів Януковича. Не перемикайтеся.