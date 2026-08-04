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Чекають на месію? Чому українці посеред війни вийшли на протести за Федорова

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Михайло Федоров був призначений міністром оборони на початку 2026 року Новина оновлена 04 серпня 2026, 10:57
Михайло Федоров був призначений міністром оборони на початку 2026 року. Фото facebook.com/mykhailofedorov.com.ua

У складні часи люди більше схильні покладати сподівання на окремих особистостей

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Відставка Михайла Федорова з посади міністра оборони збурила частину суспільства — протести тривають з середини липня. Все тому, що його сприймали як "месію" чи "чарівника". Таке сприйняття емоційне, і здебільшого його підтримала молодь, бо він уособлював інтереси саме цього покоління.

Про це "Телеграфу" розповів директор Інституту соціології НАН України Євген Головаха в інтерв'ю Росіяни полюбляють кладовища, — Головаха про закінчення війни, чарівника Федорова і конфлікти з ТЦК. За йог словами, молодь бачить, що Федоров приніс у військові дії інновації і орієнтується передусім на техніку. Тому відставка Федорова викликала певну травму.

"Як молоді люди його бачать? Що Федоров приніс інновації у військові дії, орієнтується не на людський ресурс, який повинен сидіти в окопі, а на техніку, штучний інтелект, ракети. Відтак, менше ризику для живих, а саме для цієї молоді. І якщо його прибрали, виходить так, що не виправдали надій покоління. І тепер це покоління має певну травму: того, хто уособлює її інтереси, прибрали. І в цьому сенсі це не на користь України", — пояснює Головаха.

Інший нюанс, що Федорова сприймали як нове обличчя і в певному сенсі "чарівника" чи "месію". Експерт зазначає, що в першому півріччі настрої українців стали більш оптимістичними. "Люди відчули, що з такими, як Федоров (образно кажучи), тобто представниками нового покоління, ми можемо зупинити цю війну. А тут бах, і по надії…", — наголошує він та акцентує — навіть доросле суспільство вірить в "месію" і тут немає нічого дивного.

Сирського не буде, а буде Драпатий. Тобто це не обов'язково месія в сакральному сенсі, це просто нові люди. От ті нові, мовляв, будуть більш ефективні.

Євген Головаха, директор Інституту соціології НАН України

Голова наголосив, що під час важких випробувань, люди стають емоційнішими і раціональна складова менш впливає. Коли у людей з'являється надія то наступним є оптимізм, і вони не хочуть виїжджати з України.

"Раціональність мають зберігати ті, хто керує державою. Їм не можна піддаватися емоціям", — наголосив директор Інституту соціології.

Раніше дипломат та політик Роман Безсмертний в інтерв'ю "Телеграфу" наголошував — підтримка Федорова частково є емоційною, бо він був зрозумілий та відкритий.

Теги:
#Михайло Федоров #Євген Головаха