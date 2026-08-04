Особливий жир та без хімії: чому "Матіас" дорожче за звичайний оселедець і чи варто переплачувати

Цей вид риби має вищу ціну, аніж оселедець, і така різниця має своє пояснення

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"Матіас" часто продають за вищою ціною, ніж звичайний оселедець, тому у покупців виникає питання — чи справді цей продукт настільки відрізняється і чи варто за нього переплачувати.

Як розповіла "Телеграфу" завідувачка кафедри товарознавства та фармації Державного торговельно-економічного університету Олена Сидоренко, справжній "Матіас" є окремим видом продукції, однак лише за умови, що це не підробка.

За її словами, такий оселедець виловлюють до нересту, коли риба ще не витратила накопичені запаси жиру та поживних речовин. Саме тому він має більш ніжну текстуру, насичений смак і вважається особливо цінним продуктом.

"Матіас" зазвичай продають без голови, найчастіше у вигляді філе. При його виробництві традиційно не використовують додаткові ферменти для швидкого дозрівання, консерванти чи підсилювачі смаку. Головна цінність такого оселедця — природний смак самої риби, а не штучні добавки.

Експертка зазначила, що переплачувати за "Матіас" дійсно має сенс, якщо перед покупцем саме якісний продукт. Адже його особливість — у більшій кількості жиру, ніжності та натуральному смаку, який відрізняє його від звичайного оселедця.

Як відрізнити матіас від оселедця. Фото: згенероване ШІ, Телеграф

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, звідки і як в Україну привозять ніжний матіас.