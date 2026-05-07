Як Каа з "Мауглі": чи справді змії здатні гіпнотизувати свою жертву

У змій справді є плавні та повільні рухи, які можна сприйняти як "чарівний ефект"

Образ "гіпнотизуючої" змії, який багатьом знайомий по "Книзі джунглів" та "Мауглі" насправді не має нічого спільного з реальністю та біологією. І якщо у мультфільмі величезний пітон Каа буквально підкоряє волю своїх жертв, то в живій природі таких випадків немає.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів герпетолог, молодший науковий співробітник Інституту зоології ім. Шмальгаузена НАН України Олексій Марущак.

За його словами, цей міф якраз бере початок із літературних творів. У "Книзі джунглів" є персонажі Наг та Нагайна — змії, які зображуються як майже "магічні" істоти. Або той же Каа, який полював і гіпнотизував своїх жертв, змушуючи їх наближатися до нього.

При цьому, у змій дійсно є плавні та повільні рухи, які можна сприйняти як "чарівний ефект", але здібностями підчиняти вони не мають.

"Ні, змії нікого не гіпнотизують, вони так не вміють. Це походить від їхніх рухів, які в тому числі покликані показати їхню присутність. Вони можуть якось вигинатися, і людині може здатися, що змія намагається загіпнотизувати", — пояснює експерт.

Він додав, що така поведінка є ще одним елементом захисної поведінки змій.

Цікаві факти про змій

У 2025 році в Індонезії виявили гігантського сітчастого пітона, довжина якого склала 7,22 м, а вага — 96,5 кг. Він вважається найдовшою дикою змією. Якщо розмістити даного пітона упоперек стандартних воріт FIFA, він займе практично всю ширину від штанги до штанги. Або ж, його довжина приблизно дорівнює довжині шести з половиною візків для покупок, поставлених до ряду.

Тайпан Маккоя вважається найотруйнішим видом змій у світі. Отрути лише від однієї особини вистачить, щоб убити 100 людей. Її отрута приблизно в 180 разів сильніша за отруту кобри. До речі, це єдина змія Австралії, яка змінює колір залежно від пори року: взимку (у червні-серпні), коли не так спекотно, ця змія помітно темніша. Голова взагалі може набувати глянсово-чорного кольору.

Згідно з Книгою рекордів Гіннесса, найшвидшою змією у світі є чорна мамба. Її швидкість досягає до 16 кілометрів на годину. До того ж ця змія набула сумної слави надзвичайно небезпечної, укус якої до появи протиотрути незмінно призводив до смерті. Свою назву отримала завдяки чорному забарвленню внутрішньої порожнини пащі, схожої на чорнило.

У природі зустрічаються двоголові змії. Це рідкісна мутація, коли він ембріон не розділяється повністю, утворюючи в такий спосіб "сіамських близнюків " з одним тілом і двома головами. Такі випадки дуже рідкісні.

Титанобоа — вид вимерлих змій, які, судячи з будови скелета, були близькими родичами сучасних удавів. Існував 58-60 млн. років на території сучасної Колумбії.

