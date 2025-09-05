Не всі знають це українське слово. Найяскравіший синонім до "гулянки"

Рус

Олена Руденко
Українська мова дуже колоритна
Українська мова дуже колоритна. Фото Колаж "Телеграф"

Те, що означає це слово, було з кожним

Українська мова має чимало колоритних слів. Одне з них — "дефіляда", не кожен знає, що воно означає.

Дефіляда — це бенкет, забава, урочисте дійство. Також застосовується у значенні гулянка, гучне свято з веселою компанією, смаколиками та музикою.

Фото: uamodna.com

Це слово частіше можна почути в західній частині України. Ймовірно, воно виникло від слова "дефіле". Воно має схоже значення, але також може означати показ модних колекцій на подіумі.

В одному зі своїх творів слово "дефіляда" використав видатний український письменник, громадський і політичний діяч, адвокат і публіцист Андрій Чайковський (1857-1935). Йдеться про твір "Спомини", який описує урочисте відкриття спортивних змагань.

Рівним кроком увійшли на площу Сокола-Батька відділи спортовців. Клуб за клубом, жінки й чоловіки… Ще раз дефіляда перед публікою, і змагання відкриті

Андрій Чайковський

Є й інші приклади з літератури:

  • Ото було, як яка дефіляда урочиста, то повсідаються сотники, хорунжі, полковники та отамани на першім ряду та починають диспути. (Г. Тарасюк)
  • Завтра я мушу їхати на Київ, а потім далі на Москву. Дефіляда ж бо за тиждень! (В. Кожелянко)

А ще це яскраве слово є навіть у назві книжки — "Дефіляда в Москві", це роман українського письменника Василя Кожелянка (остання цитата з прикладів з літератури саме з неї). Написано книгу в 1995—1997 роках у жанрі історичної або альтернативної фантастики. Автор створив своєрідну історичну реконструкцію подій, що могли б відбуватись в Україні і поряд з нею за деяких обставин.

Книга Дефіляда в Москві
Обкладинка книги "Дефіляда в Москві"

#Українська мова #Слова