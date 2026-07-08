Пора забути про "пока": як правильно прощатися українською

Для прощання можна обрати безліч природних українських висловів

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У повсякденному спілкуванні українці часто використовують слова, які прийшли з інших мов, хоча в українській є чимало власних красивих варіантів.

Одним із таких прикладів є російське "пока", яке легко замінити природними українськими фразами. Як зазначають у спільноті "Рух "За мову" на Facebook-сторінці, є 12 варіантів, як можна попрощатись з людиною.

Наприклад, можна сказати "до побачення/побачимося", "до зустрічі/зустрінемося", "до зв’язку/зв’яжемося" або "до завтра/вечора" чи "спишемося/зіздзвонимося". Для близького спілкування також часто використовують коротке "па-па", яке поширене, зокрема, у західних регіонах України.

Якщо хочеться додати побажання під час прощання, можна сказати "щасливо", "усього найкращого", "хай щастить", "бувайте здорові" або "щасливої дороги" чи "успіхів".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому вислів "велике дякую" вважають невдалим варіантом та які українські слова краще використовувати для подяки. Є чимало природних фраз, які звучать щиро та відповідають нормам української мови.