Точно не "благодарю" чи "велике дякую": як правильно дякувати українською

Правильно висловлювати вдячність українською можна десятками способів

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Здавалося б, подякувати — одна з найпростіших речей у повсякденному спілкуванні. Проте навіть у кількох звичних фразах багато українців несвідомо припускаються помилок.

Деякі вислови, які ми чуємо щодня, мовознавці радять замінити на природні українські відповідники. У дописі спільноти "Мова – ДНК нації" у соцмережі X нагадали, які слова варто використовувати, а від яких краще відмовитися.

Як дякувати українською?



▪️ Дякую! Спасибі!

▪️ Дякую тобі (а не «тебе»)!

▪️ Щиро дякую! Щиро вдячний(а)!

▪️ Ґречно / уклінно / красно / сердечно дякую!

▪️ Ми дуже вдячні! Глибоко / вельми вдячні!



Вживати «благодарю», «величезне / велике дякую», не варто, бо це росіянізми. pic.twitter.com/NcIluycHZf — Мова – ДНК нації (@Mova_ukr) March 17, 2023

Найпоширенішими й правильними формами є "Дякую!", "Спасибі!", "Дякую тобі" (а не "дякую тебе"), "Щиро дякую!", "Щиро вдячний" або "Щиро вдячна". Також доречно сказати "Ґречно дякую", "Красно дякую", "Сердечно дякую", "Уклінно дякую", "Ми дуже вдячні", "Глибоко вдячні" чи "Вельми вдячні".

Водночас мовознавці радять уникати слів "благодарю", а також висловів "велике дякую" чи "величезне дякую", адже вони є росіянізмами.

Крім того, як раніше писав "Телеграф", літературна редакторка та коректорка української мови Юлія Мороз також додала варіанти замість "велике дякую". У цьому випадку краще використовувати природні для української мови варіанти: "дуже дякую", "ґречно дякую", "красно дякую" тощо.

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