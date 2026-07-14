Провини не визнає. Екскомбриг 155-ї бригади Лучанов в суді виглядає невеселим (репортаж Яна Доброносова)

На момент затримання військовослужбовець перебував у СЗЧ

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У Рокитнянському районному суді Київської області обирають запобіжний захід екскомандиру 155 ОМБР Станіславу Лучанову. Його та військових бригади підозрюють у вбивстві двох братів Мосейчуків у селі Калинівка (Київська область).

На суді присутній кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Як видно на фото, що він зробив, Лучанов має дуже сумний вигляд. На початку засідання він заявив, що не визнає провини та не погоджується з висунутими йому обвинуваченнями.

Лучанов у залі суду. Фото: Ян Доброносов

Він виглядає напруженим. Фото: Ян Доброносов

Судове засідання. Фото: Ян Доброносов

Суддя у справі Лучанова. Фото: Ян Доброносов

За що затримали Лучанова

Комбрига 155 бригади Станіслава Лучанова затримали напередодні за підозрою у викраденні та вбивстві людей. За даними Hromadske, в ніч на 28 червня 2026 року група людей прибула до будинку двох братів у селі Калинівка Київської області. Декілька з них увірвалися у двір приватного будинку, силою вивезли чоловіків і вбили їх.

У ході розслідування з’ясувалося, що до злочину могли бути причетні військовослужбовці 155 окремої механізованої бригади, серед яких командир одного з батальйонів і головний сержант бригади.

Загиблими виявилися брати Максим та Роман Мосейчуки. За однією з версій, їх могли вбити на тлі побутового конфлікту із дружиною екскомандира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова.

Військова служба правопорядку оголосила Станіславу Лучанову та іншим встановленим фігурантам підозри за статтями про незаконне позбавлення волі та умисне вбивство двох цивільних осіб.

Раніше "Телеграф" детально розповідав, в чому підозрюють Станіслава Лучанова. Зібрали головне про нього, вбивство та 155-у окрему механізовану бригаду.