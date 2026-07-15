Жінка викрала товар з "АТБ" на 1 тисячу грн: суд виніс несподіваний вирок

Вона пояснила крадіжку турботою про собаку

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У Львові суд розглянув справу жінки, яка намагалася винести із супермаркету "АТБ" неоплачений товар. Справа закінчилась позбавленням волі українки.

Як встановили правоохоронці, жінка сховала у рюкзак різні продукти та речі загальною вартістю понад 1000 гривень, передає "Телеграф" на із посиланням на рішення суду. Серед них були чоловічі шкарпетки, ковбаса, глазуровані сирки, десерти, шоколад, лимон і кава.

Коли на виході охоронці попросили показати вміст сумки, жінка спробувала втекти. Вона перебігла дорогу, однак її наздогнали. Під час перевірки у рюкзаку також знайшли незвичні речі: перуку, стоматологічний інструмент, складаний ніж та двосторонню куртку.

Рішення суду. Фото: Єдиний реєстр судових рішень

У суді жінка визнала свою провину та розповіла, що пішла на злочин через складні обставини — за її словами, вона мала маленького собаку, якого не було чим годувати. Водночас корму для тварини серед викрадених товарів не було.

Обвинувачена заявила про щире каяття та повідомила, що перерахувала 20 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України. Однак, враховуючи її попередню судимість за розбій, Франківський районний суд Львова призначив покарання — 2 роки та 6 місяців позбавлення волі.

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