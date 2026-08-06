Руїни та згарище: як виглядає ключова розв'язка Києва після обстрілів РФ (репортаж)
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Район зустрічає мешканців обгорілими будівлями та зруйнованими торговими рядами
Лук’янівка продовжує оговтуватися після атаки Росії по Києву. Після удару в ніч на 19 липня район досі зустрічає людей вибитими вікнами у будинках поруч, обгорілими фасадами та зруйнованими торговими рядами. Фото того, як зараз виглядає Лук'янівка — у репортажі "Телеграфу".
На місці підземного переходу біля станції метро "Лук’янівська" наразі руїни. Він непридатний для використання — через руйнування місто облаштувало тимчасовий наземний маршрут для пішоходів.
Вибухова хвиля пошкодила наземну частину станції, навколишні будинки, заклади та припарковані поруч автомобілі.
Попри те, що поруч ще тривають роботи та розбір завалів, життя поступово повертається.
Лук’янівка вже не вперше стає ціллю російських атак. Масований удар 19 липня став третім великим обстрілом району від початку року. Раніше, 24 травня, внаслідок атаки повністю вигорів торгівельно-розважальний центр "Квадрат" — від будівлі фактично нічого не залишилося.
Тоді ж серйозних пошкоджень зазнав і Лук’янівський ринок. Від торгових кіосків залишилися переважно обгорілі конструкції та згарища. Нині частина підприємців намагається відновити роботу, попри наслідки обстрілів. Як зараз виглядає ринок та околиці — в репортажі.
У КМДА вже зазначали, що Лук’янівський ринок є приватною власністю ТОВ "Квіткова галявина", тому місто не може напряму впливати на процес його відновлення.
Раніше "Телеграф" показував, як зараз виглядає Краматорськ. Місто під щільними ударами російських окупантів.