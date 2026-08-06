Рус

Руїни та згарище: як виглядає ключова розв'язка Києва після обстрілів РФ (репортаж)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Лук'янівка зараз Новина оновлена 06 серпня 2026, 11:21
Лук'янівка зараз. Фото Колаж "Телеграфу"

Район зустрічає мешканців обгорілими будівлями та зруйнованими торговими рядами

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Google

Лук’янівка продовжує оговтуватися після атаки Росії по Києву. Після удару в ніч на 19 липня район досі зустрічає людей вибитими вікнами у будинках поруч, обгорілими фасадами та зруйнованими торговими рядами. Фото того, як зараз виглядає Лук'янівка — у репортажі "Телеграфу".

На місці підземного переходу біля станції метро "Лук’янівська" наразі руїни. Він непридатний для використання — через руйнування місто облаштувало тимчасовий наземний маршрут для пішоходів.

Руїни підземного переходу біля метро Лук'янівська
Тимчасовий наземний перехід облаштували замість зруйнованого підземного
Руїни підземного переходу біля метро Лук'янівська у Києві після російської атаки
Зруйнований підземний перехід біля станції метро "Лук'янівська" після російського удару

Вибухова хвиля пошкодила наземну частину станції, навколишні будинки, заклади та припарковані поруч автомобілі.

Зруйнований будинок на Лук'янівці
Відновлення роботи Лук'янівського ринку після російського обстрілу
Частина підприємців уже повертається до роботи на тлі руїн
Уламки та залишки конструкцій після обстрілу Лук'янівки
Уламки та залишки конструкцій після обстрілу

Попри те, що поруч ще тривають роботи та розбір завалів, життя поступово повертається.

Транспорт поруч із пошкодженими будівлями на Лук'янівці у Києві
Попри руйнування, район поступово повертається до життя
Наслідки російського обстрілу біля станції метро Лук'янівська у Києві
Уламки та пошкодження біля станції метро "Лук'янівська"

Лук’янівка вже не вперше стає ціллю російських атак. Масований удар 19 липня став третім великим обстрілом району від початку року. Раніше, 24 травня, внаслідок атаки повністю вигорів торгівельно-розважальний центр "Квадрат" — від будівлі фактично нічого не залишилося.

Зруйнований торговельний центр Квадрат після російського удару по Києву
Згорілий ТРЦ "Квадрат"
Руїни торговельного центру Квадрат на Лук'янівці
Від будівлі ТЦ залишилися лише обгорілі конструкції
Обгорілий кістяк будинку на Лук'янівці після обстрілу Києва
Обгорілий кістяк будівлі після російського удару
Пошкоджений фасад будинку після російської атаки на Київ
Будинки досі зберігають сліди вибухової хвилі
Уламки будівельних конструкцій після російського удару по Лук'янівці
Уламки будівельних конструкцій після російського удару по Лук'янівці

Тоді ж серйозних пошкоджень зазнав і Лук’янівський ринок. Від торгових кіосків залишилися переважно обгорілі конструкції та згарища. Нині частина підприємців намагається відновити роботу, попри наслідки обстрілів. Як зараз виглядає ринок та околиці — в репортажі.

Зруйновані торгові ряди Лук'янівського ринку
Зруйновані торгові ряди Лук'янівського ринку
Зруйновані торговельні павільйони Лук'янівського ринку
Зруйновані торговельні павільйони Лук'янівського ринку
Пошкоджені кіоски на Лук'янівському ринку
Пошкоджені кіоски на Лук'янівському ринку

У КМДА вже зазначали, що Лук’янівський ринок є приватною власністю ТОВ "Квіткова галявина", тому місто не може напряму впливати на процес його відновлення.

Залишки конструкцій після російського удару
Залишки конструкцій після російського удару
Руїни та уламки після атаки РФ на Лук'янівку
Руїни та уламки після атаки РФ на Лук'янівку
Наслідки російського удару на Лук'янівці
Наслідки російського удару на Лук'янівці
Наслідки російського удару на Лук'янівці
Обгорілі кістяки будівель
Наслідки російського удару на Лук'янівці
Частина товару пережила атаку, проте не вціліла
Наслідки російського удару на Лук'янівці
Частина руїн не розібрана
Загальний вигляд Лук'янівки після російської атаки на Київ
Лук'янівка продовжує оговтуватися після російського удару
Лук'янівка після російської атаки влітку 2026 року
Пошкоджений район поступово відновлюється
Наслідки російського удару на Лук'янівці
Вибухова хвиля зруйнувала конструкцію будинку
Пошкоджений будинок із вибитими вікнами на Лук'янівці
Вибиті вікна у будинку після атаки РФ
Наслідки російського удару на Лук'янівці
Наслідки російського удару на Лук'янівці
Наслідки російського удару на Лук'янівці
Цей годинник - впізнавана точка

Раніше "Телеграф" показував, як зараз виглядає Краматорськ. Місто під щільними ударами російських окупантів.

Теги:
#Київ #Лук'янівка