Руїни та згарище: як виглядає ключова розв'язка Києва після обстрілів РФ (репортаж)

Район зустрічає мешканців обгорілими будівлями та зруйнованими торговими рядами

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Лук’янівка продовжує оговтуватися після атаки Росії по Києву. Після удару в ніч на 19 липня район досі зустрічає людей вибитими вікнами у будинках поруч, обгорілими фасадами та зруйнованими торговими рядами. Фото того, як зараз виглядає Лук'янівка — у репортажі "Телеграфу".

На місці підземного переходу біля станції метро "Лук’янівська" наразі руїни. Він непридатний для використання — через руйнування місто облаштувало тимчасовий наземний маршрут для пішоходів.

Тимчасовий наземний перехід облаштували замість зруйнованого підземного

Зруйнований підземний перехід біля станції метро "Лук'янівська" після російського удару

Вибухова хвиля пошкодила наземну частину станції, навколишні будинки, заклади та припарковані поруч автомобілі.

Частина підприємців уже повертається до роботи на тлі руїн

Уламки та залишки конструкцій після обстрілу

Попри те, що поруч ще тривають роботи та розбір завалів, життя поступово повертається.

Попри руйнування, район поступово повертається до життя

Уламки та пошкодження біля станції метро "Лук'янівська"

Лук’янівка вже не вперше стає ціллю російських атак. Масований удар 19 липня став третім великим обстрілом району від початку року. Раніше, 24 травня, внаслідок атаки повністю вигорів торгівельно-розважальний центр "Квадрат" — від будівлі фактично нічого не залишилося.

Згорілий ТРЦ "Квадрат"

Від будівлі ТЦ залишилися лише обгорілі конструкції

Обгорілий кістяк будівлі після російського удару

Будинки досі зберігають сліди вибухової хвилі

Уламки будівельних конструкцій після російського удару по Лук'янівці

Тоді ж серйозних пошкоджень зазнав і Лук’янівський ринок. Від торгових кіосків залишилися переважно обгорілі конструкції та згарища. Нині частина підприємців намагається відновити роботу, попри наслідки обстрілів. Як зараз виглядає ринок та околиці — в репортажі.

Зруйновані торгові ряди Лук'янівського ринку

Зруйновані торговельні павільйони Лук'янівського ринку

Пошкоджені кіоски на Лук'янівському ринку

У КМДА вже зазначали, що Лук’янівський ринок є приватною власністю ТОВ "Квіткова галявина", тому місто не може напряму впливати на процес його відновлення.

Залишки конструкцій після російського удару

Руїни та уламки після атаки РФ на Лук'янівку

Наслідки російського удару на Лук'янівці

Обгорілі кістяки будівель

Частина товару пережила атаку, проте не вціліла

Частина руїн не розібрана

Лук'янівка продовжує оговтуватися після російського удару

Пошкоджений район поступово відновлюється

Вибухова хвиля зруйнувала конструкцію будинку

Вибиті вікна у будинку після атаки РФ

Наслідки російського удару на Лук'янівці

Цей годинник - впізнавана точка

Раніше "Телеграф" показував, як зараз виглядає Краматорськ. Місто під щільними ударами російських окупантів.