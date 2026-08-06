Сьома пожежа за рік: у Росії знову горить один із найбільших нафтопереробних заводів (відео)

Підприємство випускає пальне, зокрема для авіації та реактивних двигунів

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В Ярославлі в Росії горить один з найбільших нафтопереробних заводів країни. Губернатор регіону підтверджував атаку безпілотників та повідомив про перекриття виїзду в бік Москви.

На відео з місця події аналітикам ASTRA вдалось упізнати одну з двох пожеж за локацією — це НПЗ "Славнефть-ЯНОС". Згідно з відкритими даними, цей НПЗ — у п'ятірці найбільших в Росії.

Потужність — 15 млн тонн нафти на рік. Виробляє бензин, дизельне пальне, авіаційний керосин, пальне для реактивних двигунів, масла, бітуми, мазут, сжижені гази тощо. Майже 100% акцій підприємства контролюють "Роснєфть" та "Газпром".

Аналітики зауважили, що це буде вже сьома пожежа на заводі за участі українських дронів у 2026 році.

Інша точка загоряння не відома. Це може бути як нафтопідприємств: Ярославська нафтобаза "Спецторг Плюс", місцевий бітумний завод чи нафтоперекачувальна станція "Ярославль". Так і завод зі сфери машинобудування: Ярославський моторний завод (ЯМЗ) — виробник дизельних двигунів, Ярославський шинний завод, суднобудівний завод, електровозоремонтний завод та електромашинобудівний завод тощо.

Від кордону України до Ярославля — близько 700 кілометрів.

Раніше "Телеграф" показував на карті, де вже горіли склади "Вайлберіз" — російського маркетплейса. З 18 липня вони палають майже щодня.