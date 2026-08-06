Найближчі три дні принесуть Україні дощі і похолодання: яким регіонам пощастить

Від +35 до комфортної погоди — синоптична ситуація змінюватиметься щодня

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Після шаленої спеки в Україні нарешті стане прохолодніше. Проте, пощастить не усім областям. "Телеграф" розкаже, де чекати зниження температури протягом наступних днів.

За прогнозом Українського гідрометцентру, вже 7 серпня полегшення відчують західні, північні та частково центральні області України. У Волинській, Львівській, Рівненській, Хмельницькій, Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Тернопільській, Вінницькій, Чернігівській, Сумській та Київській областях очікуються опади та поступове зниження температури. Особливо воно буде відчутне у західних областях — зі спеки у понад +35 до +26-28 вдень.

Прогноз погоди на 7 серпня/ УГМЦ

Вже 8 серпня дощі зсунуться — прогнозують у Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській областях, Запорізькій, Харківській, Кіровоградській, Одеській областях.

Захід України буде мати сонячну, проте не настільки спекотну як раніше погоду — в середньому +22…+24 вдень. Найспекотніше досі на південному сході +34…+36.

Прогноз погоди на 8 серпня/ УГМЦ

9 серпня принесе більшості України сонце, проте не таке пекуче. Короткочасні дощі зберігаються у прогнозі для Харківщини, Донеччини, Луганщини, Запорізької, Дніпропетровської областей та Криму. В південних та східних областях також підніметься температура до +32. На решті території — більш комфортні значення до +30.

Наочно показує, як відступатиме спека, портал Ventusky. За його картами можна простежити, як падатиме температура в Україні. Зауважимо, знайти справжню прохолоду за кілька днів можна буде на високогір'ї — в Карпатах вдень вона не перевищуватиме 18-19 градусів вже на кінець тижня. Карта руху температури з 7 по 9 серпня показує, як хвиля спеки спадатиме.

Перша прохолода зайде в західні області - карта на 12 дня 7 серпня/ Скриншот

Вже за добу прохолода накриє половину України - карта на 12 дня 8 серпня/ Скриншот

Просування прохолоди сповільнилось - карта на 12 дня 9 серпня/ Скриншот

Раніше "Телеграф" розповідав, що холодний фронт принесе не тільки похолодання. В Україні можливі сильні грози з градом при зміні атмосферного тиску.