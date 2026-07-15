Цвітну капусту не потрібно варити у воді: цей прийом знають шеф-кухарі

Цвітна капуста часто відлякує різким запахом і сіруватим цвітом після варіння

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Під час варіння цвітної капусти кімнатами розходиться специфічний запах. Саме через це дехто уникає приготування цього овочу. А дарма, бо цвітна капуста може бути вершковою на смак і абсолютно без неприємного "капустяного" аромату. Справа не в самому овочі, а в способі приготування.

Один із способів зробити так, щоб цвітна капуста не смерділа — готувати її в молоці. Таким прийомом користується, зокрема, відомий британський шеф-кухар Гордон Рамзі.

Чому цвітна капуста погано пахне при варінні

При термічній обробці цвітна капуста виділяє сірчисті сполуки. Саме вони дають той самий різкий, упізнаваний запах. Чим довше та інтенсивніше кипить вода, тим сильніше розкриваються ці леткі речовини, і тим специфічнішим стає смак готового овочу.

Молочний білок як вирішення проблеми

Виявляється, впоратися із запахом та гіркотою допомагає звичайне молоко. Молочний білок казеїн частково зв'язує сірчисті сполуки ще в процесі варіння, через що аромат стає значно м'якшим, а смак — ніжнішим і майже вершковим. Заодно молоко "відбілює" суцвіття. Капуста зберігає світлий, апетитний колір замість тьмяного сіруватого відтінку, який з'являється при варінні у звичайній воді.

Цвітна капуста. Фото: Pinterest

Як готувати цвітну капусту в молоці

На середню головку цвітної капусти знадобиться по 0,5 літра молока та води. Обидві рідини потрібно змішати в каструлі, додати столову ложку цукру і довести до кипіння. Коли суміш закипить, всипати чайну ложку солі, потім викласти вимиту і розібрану на суцвіття капусту. Варити до м'якості близько 20 хвилин, після чого воду потрібно злити через сито.

Подібного ефекту можна досягти і з рослинними аналогами — але не з будь-якими. Найкраще для цієї мети підходить соєве молоко. А от вівсяне, мигдальне чи рисове молоко майже не дають ефекту, оскільки в них недостатньо білка для пом'якшення запаху та гіркоти цвітної капусти.