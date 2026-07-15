Цветную капусту не нужно варить в воде: этот прием знают шеф-повара

Цветная капуста часто отпугивает резким запахом и сероватым цветом после варки

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Во время варки цветной капусты по комнатам расходится специфический запах. Именно из-за этого некоторые избегают приготовления этого овоща. А зря, потому что цветная капуста может быть сливочной на вкус и совершенно без неприятного "капустного" аромата. Дело не в самом овоще, а в способе приготовления.

Один из способов сделать так, чтобы цветная капуста не воняла — готовить ее в молоке. Таким приемом пользуется, в частности, известный британский шеф-повар Гордон Рамзи.

Почему цветная капуста плохо пахнет при варке

При термической обработке цветная капуста выделяет сернистые соединения. Именно они дают тот самый резкий, узнаваемый запах. Чем дольше и интенсивнее кипит вода, тем сильнее раскрываются эти летучие вещества, и тем специфичнее становится вкус готового овоща.

Молочный белок как решение проблемы

Оказывается, справиться с запахом и горечью помогает обычное молоко. Молочный белок казеин частично связывает сернистые соединения ещё в процессе варки, из-за чего аромат становится значительно мягче, а вкус — более нежным и почти сливочным. Заодно молоко "отбеливает" соцветия. Капуста сохраняет светлый, аппетитный цвет вместо тусклого сероватого оттенка, который появляется при варке в обычной воде.

Цветная капуста. Фото: Pinterest

Как готовить цветную капусту в молоке

На среднюю головку цветной капусты понадобится по 0,5 литра молока и воды. Обе жидкости нужно смешать в кастрюле, добавить столовую ложку сахара и довести до кипения. Когда смесь закипит, всыпать чайную ложку соли, затем выложить вымытую и разобранную на соцветия капусту. Варить до мягкости около 20 минут, после чего воду нужно слить через сито.

Похожего эффекта можно добиться и с растительными аналогами — но не с любыми. Лучше всего для этой цели подходит соевое молоко. А вот овсяное, миндальное или рисовое молоко почти не дают эффекта, так как в них недостаточно белка для смягчения запаха и горечи цветной капусты.