Широкий вибір, черги і нижчі ціни: як в "АТБ" виглядає новий відділ з мʼясом (фото)

Мережа супермаркетів "АТБ" продовжує дивувати своїх покупців форматами та новими рішеннями. Останнім часом у деяких магазинах ритейлера з'явилася довгоочікувана новинка — спеціалізовані відділи свіжого м’яса на вагу під вивіскою "Гастро Риночок".

"Телеграф" покаже, як виглядає оновлений відділ в магазині. А також розповість, що можна придбати.

Як можна побачити на зображеннях, нові зони оформлені в сучасному стилі — зі стильною чорно-білою плиткою, яскравим підсвічуванням та фірмовими вивісками. Це створює атмосферу класичного м'ясного маркету або сучасного ринку просто всередині звичного супермаркету.

Де вже працює новий формат

Наразі такі м'ясні прилавки є далеко не в кожному місті, адже проєкт впроваджується поступово. Оцінити переваги "Гастро Риночка" вже можуть мешканці таких регіонів:

Київщина (зокрема, нові зони активно відкриваються у столиці)

(зокрема, нові зони активно відкриваються у столиці) Одеса

Дніпро

Полтава

Вінниця

Що на прилавках та які ціни

Головна фішка нового відділу — можливість придбати саме ту кількість продукту, яка вам потрібна, без переплати за пластикове пакування. Покупці вже встигли помітити, що деякі вагові позиції коштують набагато дешевше, ніж аналогічний фасований товар на полицях.

Асортимент у м'ясних відділах доволі широкий та різноманітний (це добре видно на фото):

Птиця: охолоджене філе індички, курячі гомілки, стегна, крила, тушки бройлерів, а також бюджетні набори для супу;

охолоджене філе індички, курячі гомілки, стегна, крила, тушки бройлерів, а також бюджетні набори для супу; Субпродукти: свіжа куряча та свиняча печінка, серця, шлунки та свинячі язики;

свіжа куряча та свиняча печінка, серця, шлунки та свинячі язики; М'ясо та напівфабрикати: свинина, яловичина, свіжий фарш, а також мариноване м'ясо (наприклад, шашлик чи ковбаски), повністю готове до запікання чи смаження.

Окрім свіжого м'яса, у зоні "Гастро Риночок" представлено великий вибір сирів (як твердих, так і з пліснявою) та різноманітних ковбасних виробів і делікатесів.

Реакція покупців

Біля нових прилавків з'являються помітні черги. Люди охоче купують свіжу продукцію, адже це не лише вигідно для сімейного бюджету завдяки нижчим цінам на ваговий товар, а й зручно.

