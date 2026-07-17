Коляденко допустив возз'єднання з Іриною Білик та назвав цікаві терміни

Нещодавно шоумен відновив спілкування зі співачкою

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Український шоумен і хореограф Дмитро Коляденко, якого нещодавно підколов син Пилип, відверто розповів про нинішні стосунки зі своєю колишньою коханою, співачкою Іриною Білик. За його словами, вони й досі то сваряться, то миряться, а після тривалої паузи у спілкуванні нещодавно знову знайшли спільну мову.

В інтерв'ю OBOZ.UA Коляденко зізнався, що вони з артисткою не контактували майже півтора року. Проте все змінилося після випадкової зустрічі на хрестинах сина співачки Аліни Гросу в Чернівцях.

За словами шоумена, ще до початку заходу йому передали, що Ірина Білик нібито попросила не підпускати його до себе.

"Я знав, що Іра теж буде. І мені передали, що вона сказала піарнику мене не підпускати: "Щоб у метрі його не було". Але я не люблю бар'єрів. Купив букет квітів, підійшов до неї: "Привіт". Вона усміхнулася: "Привіт". Ми обійнялися – так і помирилися", – розповів Коляденко

Дмитро Коляденко. Фото: скріншот з відео

Артист зізнався, що подібні емоційні "гойдалки" між ними тривають уже багато років. Він навіть порівняв їхні стосунки з поведінкою дітей.

"Ми то миримося, то сваримося. Мені здається, ми постійно поводимося як діти в пісочниці: "Дай машинку". – "Не дам". "Дай ляльку". – "Не дам". Посварилися, помирилися – так усе життя. І, мені здається, нам це потрібно", – сказав він

Дмитро Коляденко та Ірина Білик. Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Коляденко також не став категорично відкидати можливість того, що колись вони з Іриною Білик можуть знову бути разом. "Так, коли будемо зовсім старенькими. Вона буде вільною, я буду вільним. Хто знає? У житті всяке буває. Життя – річ непередбачувана", – зазначив шоумен.

На запитання, хто мав би зробити перший крок до можливого возз'єднання, артист відповів без вагань: "Ну, звісно, я. Я ж чоловік". Втім, наразі Дмитро Коляденко зізнається, що має бажання зустріти нове кохання. За його словами, зараз він живе сам, хоча почувається цілком комфортно.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Ірині Білик зробили пропозицію. У мережі вже "розсекретили" її нареченого.