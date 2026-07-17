Коляденко допустил воссоединение с Ириной Билык и назвал интересные термины

Недавно шоумен возобновил общение с певицей

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Украинский шоумен и хореограф Дмитрий Коляденко, которого недавно подколол сын Филипп, откровенно рассказал о нынешних отношениях со своей бывшей любимой, певицей Ириной Билык. По его словам, они до сих пор то ссорятся, то мирятся, а после длительной паузы в общении недавно снова нашли общий язык.

В интервью OBOZ.UA Коляденко признался, что они с артисткой не контактировали около полутора лет. Однако все изменилось после случайной встречи на крестинах сына певицы Алины Гросу в Черновцах.

По словам шоумена, еще до начала мероприятия ему передали, что Ирина Билык якобы попросила не подпускать его к себе.

"Я знал, что Ира тоже будет. И мне передали, что она сказала пиарщику меня не подпускать: "Чтобы в метре его не было". Но я не люблю барьеров. Купил букет цветов, подошел к ней: "Привет". Она улыбнулась: "Привет". Мы обнялись – так и помирились", – рассказал Коляденко

Дмитрий Коляденко. Фото: скриншот с видео

Артист признался, что подобные эмоциональные "качели" между ними продолжаются уже много лет. Он даже сравнил их отношения с поведением детей.

"Мы то миримся, то ссоримся. Мне кажется, мы постоянно ведем себя как дети в песочнице: "Дай машинку". – "Не дам". "Дай куклу". – "Не дам". Поругались, помирились – так всю жизнь. И, мне кажется, нам это нужно", – сказал он

Дмитрий Коляденко и Ирина Билык. Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Коляденко также не стал категорически исключать возможность того, что когда-то они с Ириной Билык могут снова быть вместе. "Да, когда будем совсем старенькими. Она будет свободной, я буду свободным. Кто знает? В жизни всякое бывает. Жизнь – вещь непредсказуемая", – отметил шоумен.

На вопрос, кто должен сделать первый шаг к возможному воссоединению, артист ответил без колебаний: "Ну, конечно, я. Я же муж". Впрочем, сейчас Дмитрий Коляденко признается, что хочет встретить новую любовь. По его словам, сейчас он живет сам, хотя чувствует себя вполне комфортно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Ирине Билык сделали предложение. В сети уже "рассекретили" ее жениха.