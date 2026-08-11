Ви точно не робили так: українка показала метод, з яким вона забула про прибирання кухонної плити

Цей трюк може здивувати навіть досвідчених господинь

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Будь-яка кухонна плита забруднюється під час приготування їжі. Але індукційну можна захистити дешевим предметом — після готування його достатньо зняти та викинути, не витрачаючи час на миття поверхні. Це також захистить від потертостей.

Своїм простим способом захистити плиту поділилася українка під ніком lys_crochet.ua у соцмережі Threads. Вона показала, що кладе під каструлю звичайний паперовий рушник прямо на поверхню індукційної плити.

За словами жінки, під час готування рушник не горить і не видає неприємного запаху. При цьому він створює додатковий шар між дном каструлі та скляною поверхнею, допомагаючи уникнути появи нових подряпин.

Авторка зізналася, що знайшла цей спосіб після того, як уже встигла пошкрябати свою плиту. Тепер, за її словами, паперовий рушник допомагає зберігати поверхню чистою та без нових слідів.

Крім того, такий метод допоможе зменшити скупчення залишків їжі та жиру.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що газові плити вже давно стали звичним вибором для кухні, однак сьогодні їх поступово витісняють інші моделі. Причина не лише у зовнішньому вигляді — для багатьох важливими є швидкість нагрівання, зручність використання та простота догляду.