Як виглядає дружина головкома ЗСУ Сирського і чи є у подружжя діти (фото)

Рідкісні фото та невідомі факти у матеріалі "Телеграфа"

Про біографію дружини головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського відомо небагато, проте інтерес до особистості жінки, яка забезпечує йому надійний тил, залишається високим.

У мережі періодично з’являються рідкісні фотографії обраниці українського воєначальника. "Телеграф" розповідає, що відомо про дружину Сирського і як вона виглядає.

Хто вона — дружина головкома ЗСУ?

Дружина Сирського – Тамара Іванівна Харченко – народилася 19 травня 1972 року. Зараз їй 54, за знаком Зодіаку вона Телець. Відомо, що значну частину життя вона провела у Конотопі на Сумщині.

З 1987 по 1991 рік Тамара Харченко навчалася у Харківському електротехнічному технікумі, після чого продовжила освіту у Харківському національному університеті радіоелектроніки, який закінчила у 1995 році.

Відповідно до декларації, поданої у березні 2021 року, вона працювала у Державній митній службі України на посаді головного державного інспектора (категорія В).

Витяг з декларації, поданої у 2021 році. Фото: public.nazk.gov.ua

У майнових даних зазначено, що у 2013 році Харченко стала власницею дачного будинку площею близько 153 м² у селі Шамраївка Київської області та кількох земельних ділянок поряд. У 2019 році вона також стала співвласником чверті квартири у Києві площею приблизно 100-105 м².

Чи є у Сирського діти?

У пари двоє синів – Олександр та Антон, проте вони є дітьми від першого шлюбу головкома. За відкритими даними, молодшому синові Олександру зараз близько 7-8 років, а старший уже дорослий і мешкає в Австралії.

Нагадаємо, що Олександр Сирський родом із Росії. "Телеграф" писав, як виглядає рідне село головкома ЗСУ.